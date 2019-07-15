В Бишкеке из-за ремонта теплосети будет закрыта улица Кривоносова

В Бишкеке на две недели для проезда автомобильного транспорта закроют участок улицы Кривоносова от улицы Мидина Алыбаева до Захарьева. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Там в связи с подготовкой к отопительному сезону и реконструкцией городских дорог коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" проведёт замену теплосети перед прокладкой нового дорожного покрытия. Все работы планируется завершить к 1 августа текущего года.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы использовать альтернативные пути для передвижения на автомобильном транспорте.