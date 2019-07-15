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В Бишкеке из-за ремонта теплосети будет закрыта улица Кривоносова

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- ВБ
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В Бишкеке на две недели для проезда автомобильного транспорта закроют участок улицы Кривоносова от улицы Мидина Алыбаева до Захарьева. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Там в связи с подготовкой к отопительному сезону и реконструкцией городских дорог коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" проведёт замену теплосети перед прокладкой нового дорожного покрытия. Все работы планируется завершить к 1 августа текущего года.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы использовать альтернативные пути для передвижения на автомобильном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/379911
Теги:
Бишкектеплоэнерго, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
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