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Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в открытии поликлиники ГСИН

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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия поликлиники/госпиталя Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве КР. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе своего выступления Глава Правительства поздравил с открытием госпиталя всех сотрудников и ветеранов службы исполнения наказаний, а также медицинских работников, выразив надежду на то, что в новой поликлинике будут предоставляться качественные медицинские услуги.

"Сегодня в правоохранительных органах и, в частности, в уголовно-исполнительной системе, наблюдаются положительные изменения. Так, активно внедряется институт пробации. Мы идем в сторону гуманизации правосудия, чтобы уйти от репрессивного подхода и создать все условия для осужденных, чтобы отбыв наказание и выйдя на свободу, они могли социализироваться. В этом направлении делаются большие шаги. Однако, несмотря на это остаются нерешенными вопросы социальной защиты сотрудников: отсутствие жилья, небольшая зарплата и другие вопросы, которые мы намерены решать шаг за шагом. Уже построено три жилых дома для сотрудников службы в Нарынской и Джалал-Абадской областях, в городе Бишкек. Открытие таких объектов подтверждает позитивные изменения, которые идут на данный момент в системе. Мы хорошо знаем обо всех имеющихся проблемах, и я, как Премьер-министр, стараюсь уделять особое внимание реформам в системе исполнения наказаний", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства подчеркнул, что со времен обретения независимости системе исполнения наказаний не уделялось должного внимания.

"Можно сказать, что в какой-то мере система исполнения наказаний даже отделялась от общей системы государственного управления. В ней большую значимость обретали не административные методы работы, а неофициальные, полукриминальные методы. При этом исполнение уголовных наказаний является одним из важных составляющих внутренней политики государства. Это все влияло на моральное состояние сотрудников, ведь те же случаи с досрочным освобождением отдельных лиц заставляло честных специалистов переживать сердцем за происходящее в системе исполнения наказаний. Но сегодня вы видите, что ситуация в корне поменялась, и государство старается создавать все условия для честной службы", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства поблагодарил международных партнеров за финансовую, материальную и консультационную поддержку в реализации проекта.

Далее Премьер-министр осмотрел госпиталь и поликлинику, зашел в палаты и медицинские помещения.

Справочно: В 2019 году было принято решение организовать поликлинику и госпиталь на базе учреждения № 32 (колония-поселение).

Здание объекта, сданного сегодня в эксплуатацию, построено в 1981 году, состоит из 3-х этажей общей площадью 1840 квадратных метров. Сметная стоимость строительных работ – 17 млн 412,2 тысячи сомов.

Международный Комитет Красного Креста оказал помощь в предоставлении мебели и вещевого имущества. В рамках сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности осуществлена закупка медицинского оборудования.

Поликлиника рассчитана на предоставление медицинских услуг около 15 тысячам пациентам.


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URL: https://www.vb.kg/379914
Теги:
ГСИН, Мухамметкалый Абулгазиев, Кыргызстан, больница
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