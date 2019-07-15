Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Новый посол Индонезии в КР Сунарио Картадината вручил верительные грамоты

34  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 15 июля 2019 года, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Н. Абдрахманов принял копии Верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Индонезия в Кыргызской Республике Сунарио Картадината. Об этломи сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, меры по активизации политического и торгово-экономического сотрудничества.

Нурлан Абдрахманов поздравил Сунарио Картадината с назначением на должность посла в Кыргызской Республике и пожелал ему успехов в его почетной миссии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379916
Теги:
Индонезия, посольство, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  