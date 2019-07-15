Новый посол Индонезии в КР Сунарио Картадината вручил верительные грамоты

Сегодня, 15 июля 2019 года, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Н. Абдрахманов принял копии Верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Индонезия в Кыргызской Республике Сунарио Картадината. Об этломи сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, меры по активизации политического и торгово-экономического сотрудничества.

Нурлан Абдрахманов поздравил Сунарио Картадината с назначением на должность посла в Кыргызской Республике и пожелал ему успехов в его почетной миссии.