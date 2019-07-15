Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Правительство объявило конкурс на самый лучший айыл окмоту

144  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 15.07.2019 года, в конференц-зале ГАМСУМО состоялось заседание комиссии общегосударственного конкурса на звание "Самый лучший айыл окмоту" по итогам 2018 года. Об этом сообщает госагентство по делам МСУ и МО при Правительстве КР.

По данным госагенства, на основании постановления Правительства КР от 9 апреля 2013 года №181 "Об утверждении Положения о порядке проведения общегосударственного конкурса на звание "Самый лучший айыл окмоту" по итогам 2018 года на рассмотрение общегосударственной конкурсной комиссии поступили документы 14 айыл окмоту.

Общегосударственной конкурсной комиссией в целях определения лучшего айыл окмоту изучены документы, проведены заседания комиссии, организованы полевые выезды в регионы для ознакомления на местах с работой айыл окмоту.

По итогам работы общегосударственной комиссии будут определены в 2-х группах 6 победителей.

Кроме этого, постановлением Правительства КР были внесены изменения и дополнения в этот конкурс.

Так конкурсные комиссии будут рассматривать айыл окмоту по двум группам:

1 группа – айыл окмоту с отдаленными, труднодоступными высокогорными селами, имеющими особый приграничный статус;

2 группа – айыл окмоту, не входящие в 1 группу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379918
Теги:
конкурс, МСУ, правительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  