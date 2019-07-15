Правительство объявило конкурс на самый лучший айыл окмоту

Сегодня, 15.07.2019 года, в конференц-зале ГАМСУМО состоялось заседание комиссии общегосударственного конкурса на звание "Самый лучший айыл окмоту" по итогам 2018 года. Об этом сообщает госагентство по делам МСУ и МО при Правительстве КР.

По данным госагенства, на основании постановления Правительства КР от 9 апреля 2013 года №181 "Об утверждении Положения о порядке проведения общегосударственного конкурса на звание "Самый лучший айыл окмоту" по итогам 2018 года на рассмотрение общегосударственной конкурсной комиссии поступили документы 14 айыл окмоту.

Общегосударственной конкурсной комиссией в целях определения лучшего айыл окмоту изучены документы, проведены заседания комиссии, организованы полевые выезды в регионы для ознакомления на местах с работой айыл окмоту.

По итогам работы общегосударственной комиссии будут определены в 2-х группах 6 победителей.

Кроме этого, постановлением Правительства КР были внесены изменения и дополнения в этот конкурс.

Так конкурсные комиссии будут рассматривать айыл окмоту по двум группам:

1 группа – айыл окмоту с отдаленными, труднодоступными высокогорными селами, имеющими особый приграничный статус;

2 группа – айыл окмоту, не входящие в 1 группу.