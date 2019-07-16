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На Иссык-Куле милиционеры нашли 5-летнего ребенка туристов из Казахстана

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- Оксана Гут
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Сотрудниками туристической милиции ГУВД Бишкек найден очередной потерявшийся ребёнок туристов из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Накануне в Иссык-Кульской области на одном из пляжей пансионатов в Бостери примерно в 15:00 часов туристы из Казахстана обратились к сотруднику столичной туристической милиции с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего маленького сына Т.З. 2014 года рождения.

Принятыми неотложными поисковыми мерами в течение часа ребёнок был обнаружен живым и невредимым в другом пансионате в 2 км от места пропажи.

Малыша передали родителям в целости и сохранности.

Родители найденного мальчика выразили огромную благодарность нашим сотрудникам столичной туристической милиции.


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URL: https://www.vb.kg/379923
Теги:
ГУВД, Иссык-Кульская область, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок
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