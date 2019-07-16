Сотрудники мэрии попросили прощения у Сооронбая Жээнбекова (видео)

Сотрудники мэрии Бишкека, которые проводили недопустимые манипуляции с портретом Президента КР, будут строго наказаны. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Ранее, в социальных сетях появилась видеозапись, где изображены сотрудники одного из структурных подразделений муниципалитета, проводящие недопустимые манипуляции с портретом Президента КР.

По данным пресс-службы мэрии, незамедлительно последовала реакция со стороны руководства столичной мэрии. Во время очередного планового совещания со стороны первого вице-мэра Алмаза Бакетаева дано поручение вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата столичного муниципалитета Балбаку Тулобаев и начальнику МП "Бишкекские парковки и стоянки" Улану Жолдошову наказать сотрудников в соответствии с законодательством вплоть до увольнения.

Выяснено, что молодые люди являются сотрудниками муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки". С их стороны были принесены публичные извинения.

"Уважаемый Сооронбай Шарипович, мы просим и у вас прощения. Это было во время обеденного перерыва. Просто веревка от картины порвалась, и мы хотели обратно повесить ее", - сказали они в своем видеообращении.