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Сотрудники мэрии попросили прощения у Сооронбая Жээнбекова (видео)

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- ВБ
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Сотрудники мэрии Бишкека, которые проводили недопустимые манипуляции с портретом Президента КР, будут строго наказаны. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Ранее, в социальных сетях появилась видеозапись, где изображены сотрудники одного из структурных подразделений муниципалитета, проводящие недопустимые манипуляции с портретом Президента КР.

По данным пресс-службы мэрии, незамедлительно последовала реакция со стороны руководства столичной мэрии. Во время очередного планового совещания со стороны первого вице-мэра Алмаза Бакетаева дано поручение вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата столичного муниципалитета Балбаку Тулобаев и начальнику МП "Бишкекские парковки и стоянки" Улану Жолдошову наказать сотрудников в соответствии с законодательством вплоть до увольнения.

Выяснено, что молодые люди являются сотрудниками муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки". С их стороны были принесены публичные извинения.

"Уважаемый Сооронбай Шарипович, мы просим и у вас прощения. Это было во время обеденного перерыва. Просто веревка от картины порвалась, и мы хотели обратно повесить ее", - сказали они в своем видеообращении.


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URL: https://www.vb.kg/379924
Теги:
мэрия, наказание, президент, Сооронбай Жээнбеков
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