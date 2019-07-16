Пропавшего на Иссык-Куле казахстанца ищут свыше 100 человек

К поискам пропавшего во время прогулки на скутере казахстанца, привлечены помимо сил МЧС и МВД, 65 местных жителей. Об этом VB.KG сообщили в Иссык-Кульской районной государственной администрации.

Поисковыми работами на сегодня занимаются представители двенадцати сельских управ района, а также города Чолпон-Ата. Это, как пояснили в райгосадминистрации, сотрудники айыл окмоту, депутаты местных кенешей, а также представители советов молодежи.

При этом также поисковые работы ведутся профессиональными сотрудниками МЧС. По словам заместителя начальника районного отдела МЧС Рустама Жылкыбаева, на данный момент задействовано 40 эмчээсовцев.

"Поисковые работы начались в 7.30 утра. Пока результата нет. В работе задействованы водный транспорт - скутеры и катера, а также привлечен частный самолет, с которого осматриваем акваторию", - пояснил Жылкыбаев.

Напомним, гражданин Республики Казахстан Аркадий М. пропал в прошлое воскресенье. Он не вернулся с прогулки на арендованном гидроцикле. Через час после его исчезновения добровольцы попытались самостоятельно отыскать казахстанца. Однако, из-за шторма поисковые работы пришлось прекратить. После этого друг пропавшего обратился с заявлением в милицию.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Иссык-Кульского района.