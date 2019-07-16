Найдено тело женщины – третьей пассажирки авто, упавшего в реку Ак-Буура

Накануне, 15 июля, найдено тело третьего пассажира автомашины, упавшей в реку Ак-Буура Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В ведомстве напоминают, что машина марки ВАЗ-21099 упала в реку 14 июля примерно в 17:30 на 60 км дороги Ош-Папан-Кожокелен. Внутри находились трое мужчин и женщина. Тела двоих мужчин Р.И. 1963 г.р. и Р.Э. 1946 г.р. были найдены ранее. А примерно в 19.00 часов обнаружено тело женщины – Р.И. 1960 г.р.

Поиски четвертого пассажира продолжаются.

Также МЧС продолжает искать парня, который еще 2 июля упал в реку Чычкан в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Ранее были найдены двое пропавших с ним.

Второй день ведутся поиски и без вести пропавшего туриста из Казахстана, который уехал кататься на скутере по озеру Иссык-Куль и пропал.

Сегодня были привлечены 81 спасатель МЧС и 12 частных лодок.