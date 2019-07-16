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Проведены переговоры по делимитации кыргызско-таджикской границы

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- ВБ
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В городе Исфара Республики Таджикистан для ускорения описания оставшихся участков государственной границы состоялась очередная встреча рабочих групп Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

В ходе переговоров стороны произвели рабочее описание прохождения линии Государственной границы и были обсуждены предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-таджикской Государственной границы.

На встрече достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков Государственной границы в Баткенском районе Баткенской области. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере.

Следующая встреча запланирована на территории Республики Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/379930
Теги:
граница, правительство, Таджикистан, Кыргызстан
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