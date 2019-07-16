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В КР пройдет научная конференция на тему: Какой правитель нужен кыргызам?

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке планируется проведение научной конференции на темы: "Кто такой кыргыз?", "В чем его счастье?" и "Какой правитель нужен кыргызам?". Об этом редакции VB.KG сообщил активист, член ОО "Всемирная гражданская лига и гражданских объединений" Тилек Усупов.

По его словам, эти темы наиболее актуальны сегодня. В противном случае кыргызы могут потерять себя.

- Мы хотим собрать на этой конференции всех заинтересованных экспертов и обсудить эти вопросы. Дело в том, что на нашу матрицу хотят наложить различные матрицы: европейскую, российскую, узбекскую и так далее. Все они нам не подходят, так как кыргызам свойственен свой особенный менталитет. Пока не стало поздно, нам всем необходимо внести свой вклад в возрождение нашего истинного национального самосознания. И для этого мы должны честно ответить на вышепоставленные вопросы, - сказал Усупов.

Активист убежден, что сама история кыргызов подтверждает его слова.

- Хотелось бы, чтобы вопрос: "кто такой кыргыз?" не рассматривался узко, как до этого делалось. А рассматривался в более широком плане, космическом, если хотите. К примеру, в моем понимании кыргыз является нигилистом, то есть он никогда не принимал насаждаемые понятия. А это уже свободный человек. Вот еще пример из эпоса Манас, который был несколько ханом, а обычным воином. И по этой причине он имел большой авторитет среди кыргызов. Его широта души и могучесть совмещались с такими качествами, как милосердие, великодушие и так далее. Если даже взглянуть на первую часть эпоса, то там практически не встречается ислам. Там только показывается благородство и доблесть кыргызов, а уже в последней части присутствуют элементы ислама. По сути, обращаясь к вопросу: "кто такой кыргыз?", могу сказать, что это человек, который обречен быть великим. Потому что его внутренняя духовная связь со всевышним делает его милосердным к слабым. По отношению к захватчикам уже воинственным, - добавил он.

Не менее важной общественный деятель считает тему о правителе кыргызов, точнее, каким он должен быть.

- Какой нужен правитель кыргызам? Это очень серьезный вопрос. Кыргызам нужен правитель, который действительно будет для нас всех авторитетом и которого будут все уважать и почитать. Я имею в виду не тех, кто пришел за счет денег и революций, а исключительно за счет дел. Вы посмотрите, у нас не было пока ни одного правителя, который оставил бы после себя хороший след. Я имею в виду период независимости Кыргызстана. Почему так происходит? Может нам стоило пересмотреть нашу матрицу и искать свойственный именно нам путь. Может нам стоит глубже заглянуть в свою историю. Ведь у нас есть примеры правителей, который оставили глубокий след в истории. В общем, пришло время переосмысления наших ценностей, пока не стало поздно, - отметил собеседник редакции.


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URL: https://www.vb.kg/379933
Теги:
наука, президент, Кыргызстан, активисты
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