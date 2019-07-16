В Бишкеке отремонтировали дорогу по новой технологии

В Бишкеке была внедрена новая технология по строительству дорог. Так на экспериментальном участке – пересечений улиц Ибраимова и Киевской силами "Бишкекасфальтсервиса" была произведена укладка щебеночно-асфальтобетонного покрытия. Смесь изготовлена и уложена по новым технологиям с применением добавок, презентованных российскими компаниями "Базис" и "ГБ". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, новая технология заключается в полимерной дисперсно-армирующей и стабилизирующих добавках.

"В результате добавок получается щебеночно-мастичный асфальтобетон. Основное его отличие от обычного асфальтобетона заключается в его жёсткой каркасной структуре в слое покрытия. Такая структура обеспечивает передачу нагрузки с поверхности в нижележащие слои через непосредственно контактирующие друг с другом отдельные крупные частицы каменного материала. Тем самым достигается существенное снижение деформаций слоя покрытия, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Поверхность покрытий, получаемая при применении ЩМА, характеризуется комфортными и безопасными ездовыми качествами, а ее текстура отличается шероховатостью и способностью поглощать шум при движении транспортных средств. Асфальтобетон на основе щебеночно-мастичной массы широко применяется во многих странах для любых нужд", - говорится в сообщении мэрии.