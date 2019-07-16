В Москве задержан член ОПГ "Баха", грабивший трудовых мигрантов

В начале июля текущего года при активном содействии Представительства МВД КР в РФ территориальными подразделениями ОМВД г. Москвы был задержан уроженец Кыргызстана, подозреваемый в вымогательстве и разбойном нападении на трудового мигранта, находящегося на заработках и занимающегося торговлей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, задержанный за разбой гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности

за тяжкие преступления, состоит на оперативном учете МВД КР как член одной из организованных преступных группировок.

"В начале апреля текущего года в Представительство МВД КР в РФ обратился уроженец Кара-Кулджинского района Ошской области и сообщил о факте разбойного нападения со стороны малознакомых лиц. Было установлено, что некий "Баха" вместе с неизвестным мужчиной на востоке Москвы силой посадив предпринимателя в машину, угрожая оружием, завладел денежные средствами в крупном размере.

Обращение потерпевшего гражданина было незамедлительно препровождено в территориальное подразделение ОМВД России по г.Москве, где по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц, по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

При содействии Представительства МВД КР в РФ и оперативном сопровождении УБОП СКМ МВД КР была установлена личность мужчины по имени "Баха", которым оказался гражданин Б.К., 1977 года рождения, уроженец Узгенского района Ошской области. Указанный гражданин состоит на оперативном учете МВД КР как активный член одной из ОПГ, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, судим за убийство на территории Казахстана.

Кроме этого проходил по 25 эпизодам преступлений, совершенных в конце 90-х и в начале 2000-х годов на территории Кыргызстана, в том числе разбой в особо крупном размере, 16 фактов грабежей, 5 эпизодов краж, 2 факта скотокрадства и побега из места лишения свободы. Он провел в местах лишения свободы около 20 лет.

В начале июля текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий гражданин Б.К., был установлен и задержан на территории Москвы и полностью изобличён в совершении вышеуказанного преступления – разбойного нападения на трудового мигранта. В соответствии с российским законодательством задержанный водворен в СИЗО г.Москвы на весь период срока следствия.

В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", - сообщили в МВД.