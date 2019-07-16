Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Прошли переговоры по делимитации кыргызско-узбекской границы

180  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10-14 июля 2019 года в городе Ош состоялась очередная встреча рабочих групп Правительственных делегаций Кыргызстана и Республики Узбекистан по вопросам делимитации кыргызско-узбекской государственной границы с участием вице-премьер-министра КР Жениша Разакова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Эльёра Ганиева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе переговоров обсуждены предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе встречи достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков государственной границы. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере.

Следующая встреча запланирована на территории Республики Узбекистан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379943
Теги:
граница, правительство, Узбекистан, Кыргызстан, Жениш Разаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  