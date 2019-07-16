Прошли переговоры по делимитации кыргызско-узбекской границы

10-14 июля 2019 года в городе Ош состоялась очередная встреча рабочих групп Правительственных делегаций Кыргызстана и Республики Узбекистан по вопросам делимитации кыргызско-узбекской государственной границы с участием вице-премьер-министра КР Жениша Разакова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Эльёра Ганиева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе переговоров обсуждены предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе встречи достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков государственной границы. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере.

Следующая встреча запланирована на территории Республики Узбекистан.