Леший на Иссык-Куле записывает на занятия виндсерфингом

Мы все хотим пройтись по волнам, взлететь выше неба! Нам всем так хочется крыльев - настоящих! Просто для счастья! Фанат Фанатович виндсерфинга, который круглый год летает по воде – танцуя, - . Леший – по прозвищу, а в миру Сергей Иванович Соколов – приглашает всех кому интересен виндсерфинг, всех, кто когда-либо стоял на доске с парусом или только мечтает под свои знамена – просто тренироваться или любоваться этим красивым водным видом спорта на Иссык-Куле.

Мы нашли Сергея Соколова за работой в лагере Улан. Чтобы выжить он работает плавруком. С утра до вечера "сторожит" малышню на берегу – смотрит за каждым отрядом. Дети купаются по режиму 2 раза в день утром и после обеда. Поговорить с ним нам удается когда все уходят на ужин.

- Так хочется снова увидеть на водной глади Иссык- Куля десятки парусов, провести фестиваль и открыть школу виндсерфинга. Доски то я сам делаю из композитных материалов. Да такие, что для начинающих – одно удовольствие – надо постараться чтобы нырнуть в воду! Можно и прокатить новичков для того чтобы окунуть их в драйв полета на виндсерфинге, – рассказывает Сергей Иванович.

И в подтверждение – показывает доски, сделанные своими руками, а потом выходит на воду. Сначала сам кружит, а потом приглашает женщину-фаната виндсерфинга пройтись на доске вместе. Со стороны это катание напоминает танец. Одно неловкое движение и можно оказаться в воде, а потому надо понимать и чувствовать каждую команду тренера.

Вторыми запрыгивают на доску два пацаненка – в их задачу также входит не нарушить баланс и пройти весь маршрут. И они также справляются. Уходят довольные.

- Не обязательно же рваться в олимпийские виды. Вы же знаете, что серфинг включили в олимпийские виды спорта, но на Иссык-Куле волны короткие, потому катание на доске без паруса именно здесь - из области фантастики.Если только какую-нибудь трубу не придумают. А вот виндсерфинг –считаю доступен многим и многим, если брать уроки и вместо лежания на песочке ходить – тренироваться для удовольствия в небольшой ветерок. Если есть желание освоить этот вид спорта для развлечения, пожалуйста!

А можно и как спорт. Причем заметим, что виндсерфинг демократичный – ему все равно сколько вам лет и какой у вас вес, фигура. Если по плечу освоить уроки, пройти курс, то вы молодец! Это же и спорт и радость, созерцание красоты, ветер... – рассказывает Сергей Иванович.

Сам Иссык–Куль притягивает к себе и открывает свои секреты людям неординарным, мятущимся, ищущим всю свою жизнь не покоя и богатства, а ярких впечатлений, экстрима, настоящих испытаний и красоты. Да–да красоты... Именно так пришел в виндсерфинг Сергей Соколов.

Однажды, увидев на воде виндсерферов, Сергей Иванович был очарован видом ярких, похожих на крылья бабочек, парусов. Очень хотелось и самому попробовать так же легко умчаться на волнах. А когда представился такой случай, он уже не смог прожить без виндсерфинга и дня. Мало того, умудрился буквально за несколько лет стать легендой Иссык–Куля.

Желание научиться ходить под парусом было настолько велико, что он упросил своих знакомых оставить ему доску с парусом и решил жить на берегу Иссык–Куля всю зиму. И когда весной хозяин доски приехал, то был в шоке. Тот самый перворазник, неумеха, которому он доверил свое снаряжение, за зимнее время натаскался так, что теперь за ним не могли угнаться опытные спортсмены. Оказалось, он выходил на воду всю зиму и теперь мог часами не возвращаться на берег, а его стиль скорее напоминал скольжение по воде, настолько гармонично и пластично он двигался по волнам.

- Ну ты и Леший! - только и бросил его знакомый, а все вокруг упали от смеха. Сергей Иванович только вышел из воды, и растрепанные кудри его застыли, замерзнув. И внешне он действительно напоминал лихое и смелое лесное существо.

С тех пор его так и стали называть. А он не противился, тем более что и все последующие годы прожил на Иссык–Куле, работая лодочником то в одном пансионате, то в другом, дополнительно обучая людей виндсерфингу. И тренажер смастерил, чтобы на берегу человек мог освоить азы обращения с парусом. Доски для виндсерфинга он с самого начала собственноручно ремонтировал, латал. И сейчас латает и мастерит. И еще ремонтирует паруса.

- Доски можно и у нас приобрести или из-за границы привести, даже паруса – все отремонтируем. Просто заранее проконсультироваться какие лучше брать для начала, –говорит Сергей Соколов.

Собеседник редакции рассказывает, что в этом году поступило предложение в августе провести соревнования по виндсерфингу на Иссык- Куле и он приглашает всех виндсерферов откликнуться. Приезжать на тренировки, снова возродить сообщество виндсерферов Кыргызстана и Центральной Азии.

Сергей Иванович рассказал, что один из сильнейших спортсменов-виндсерфингистов из Кыргызстана сейчас живет и работает в Новой Зеландии, уехал за волной и ветром, как говорят в этой среде. Чтобы усовершенствовать свои прыжки, технику в среде сильнейших в мире. А начинал в Кыргызстане, на Иссык-Куле.

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Сезон виндсерферы на Иссык-Куле открывают в марте, этот спорт включает в себя еще и экстремальное закаливание, ныряние в воду в полном снаряжении, перетаскивание снаряжения на время в сильный ветер. Ну какой же обычный человек сейчас полезет в воду в сильный ветер и стылую погоду.

- В виндсерфинге есть куда силушку и удаль приложить, проявить все свои брутальные качества. Кто хочет и два гидрача наденет. Ведь солнца на Иссык_куле и зимой хватает. Здесь знаковое слово – ВЕТЕР! Все ждут Улана! И все разговоры об Улане. В свое время мы и соревнования на Иссык-куле начали проводить, в соответствии с требованиями Международной ассоциации. Людей было достаточно. Сейчас маловато. Кто-то повзрослел, кто-то уехал. Вот и хотим возродить спорт и тусовку – пригласить к гонкам молодых ребят. Ищем безбашенных, отчаянных, смелых. – признается Сергей Иванович.

Однажды довелось пролистать редкую книгу-пособие для виндсерферов, так вот запомнилось, что даже девушкам там рекомендуется запастись силушкой – норма подтягивания 40 раз! Так ли это?

- Все верно! Сила нужна, но пугаться не стоит. Когда человек к чему то стремиться у него все получается. Главное что надо принять, что виндсерфинг – спорт для сильных духом! Для тех кто готов накачивать не только силу, но и дух

А туристические фирмы проявляют интерес к такому красивому виду спорта?

- Вы знаете, да. Привозят иногда группы, включают в программу путешествий. Но люди приезжают незаинтересованные. Фотографируют не красоты и паруса, а самих себя на фоне. А сам виндсерфинг им не интересен, потому и хочется найти тех, кто целенаправленно бы приезжал на тренировки, пусть просто смотреть, любоваться, кому это важно и нужно. Но и от селферов тоже, как говорят есть толк. Кому надо тот на селф-фото увидит паруса!

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