Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Леший на Иссык-Куле записывает на занятия виндсерфингом

64  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мы все хотим пройтись по волнам, взлететь выше неба! Нам всем так хочется крыльев - настоящих! Просто для счастья! Фанат Фанатович виндсерфинга, который круглый год летает по воде – танцуя, - . Леший – по прозвищу, а в миру Сергей Иванович Соколов – приглашает всех кому интересен виндсерфинг, всех, кто когда-либо стоял на доске с парусом или только мечтает под свои знамена – просто тренироваться или любоваться этим красивым водным видом спорта на Иссык-Куле.

Мы нашли Сергея Соколова за работой в лагере Улан. Чтобы выжить он работает плавруком. С утра до вечера "сторожит" малышню на берегу – смотрит за каждым отрядом. Дети купаются по режиму 2 раза в день утром и после обеда. Поговорить с ним нам удается когда все уходят на ужин.

- Так хочется снова увидеть на водной глади Иссык- Куля десятки парусов, провести фестиваль и открыть школу виндсерфинга. Доски то я сам делаю из композитных материалов. Да такие, что для начинающих – одно удовольствие – надо постараться чтобы нырнуть в воду! Можно и прокатить новичков для того чтобы окунуть их в драйв полета на виндсерфинге, – рассказывает Сергей Иванович.

И в подтверждение – показывает доски, сделанные своими руками, а потом выходит на воду. Сначала сам кружит, а потом приглашает женщину-фаната виндсерфинга пройтись на доске вместе. Со стороны это катание напоминает танец. Одно неловкое движение и можно оказаться в воде, а потому надо понимать и чувствовать каждую команду тренера.

Вторыми запрыгивают на доску два пацаненка – в их задачу также входит не нарушить баланс и пройти весь маршрут. И они также справляются. Уходят довольные.

- Не обязательно же рваться в олимпийские виды. Вы же знаете, что серфинг включили в олимпийские виды спорта, но на Иссык-Куле волны короткие, потому катание на доске без паруса именно здесь - из области фантастики.Если только какую-нибудь трубу не придумают. А вот виндсерфинг –считаю доступен многим и многим, если брать уроки и вместо лежания на песочке ходить – тренироваться для удовольствия в небольшой ветерок. Если есть желание освоить этот вид спорта для развлечения, пожалуйста!

А можно и как спорт. Причем заметим, что виндсерфинг демократичный – ему все равно сколько вам лет и какой у вас вес, фигура. Если по плечу освоить уроки, пройти курс, то вы молодец! Это же и спорт и радость, созерцание красоты, ветер... – рассказывает Сергей Иванович.

Сам Иссык–Куль притягивает к себе и открывает свои секреты людям неординарным, мятущимся, ищущим всю свою жизнь не покоя и богатства, а ярких впечатлений, экстрима, настоящих испытаний и красоты. Да–да красоты... Именно так пришел в виндсерфинг Сергей Соколов.

Однажды, увидев на воде виндсерферов, Сергей Иванович был очарован видом ярких, похожих на крылья бабочек, парусов. Очень хотелось и самому попробовать так же легко умчаться на волнах. А когда представился такой случай, он уже не смог прожить без виндсерфинга и дня. Мало того, умудрился буквально за несколько лет стать легендой Иссык–Куля.

Желание научиться ходить под парусом было настолько велико, что он упросил своих знакомых оставить ему доску с парусом и решил жить на берегу Иссык–Куля всю зиму. И когда весной хозяин доски приехал, то был в шоке. Тот самый перворазник, неумеха, которому он доверил свое снаряжение, за зимнее время натаскался так, что теперь за ним не могли угнаться опытные спортсмены. Оказалось, он выходил на воду всю зиму и теперь мог часами не возвращаться на берег, а его стиль скорее напоминал скольжение по воде, настолько гармонично и пластично он двигался по волнам.

- Ну ты и Леший! - только и бросил его знакомый, а все вокруг упали от смеха. Сергей Иванович только вышел из воды, и растрепанные кудри его застыли, замерзнув. И внешне он действительно напоминал лихое и смелое лесное существо.

С тех пор его так и стали называть. А он не противился, тем более что и все последующие годы прожил на Иссык–Куле, работая лодочником то в одном пансионате, то в другом, дополнительно обучая людей виндсерфингу. И тренажер смастерил, чтобы на берегу человек мог освоить азы обращения с парусом. Доски для виндсерфинга он с самого начала собственноручно ремонтировал, латал. И сейчас латает и мастерит. И еще ремонтирует паруса.

- Доски можно и у нас приобрести или из-за границы привести, даже паруса – все отремонтируем. Просто заранее проконсультироваться какие лучше брать для начала, –говорит Сергей Соколов.

Собеседник редакции рассказывает, что в этом году поступило предложение в августе провести соревнования по виндсерфингу на Иссык- Куле и он приглашает всех виндсерферов откликнуться. Приезжать на тренировки, снова возродить сообщество виндсерферов Кыргызстана и Центральной Азии.

Сергей Иванович рассказал, что один из сильнейших спортсменов-виндсерфингистов из Кыргызстана сейчас живет и работает в Новой Зеландии, уехал за волной и ветром, как говорят в этой среде. Чтобы усовершенствовать свои прыжки, технику в среде сильнейших в мире. А начинал в Кыргызстане, на Иссык-Куле.

Это интересно

Сезон виндсерферы на Иссык-Куле открывают в марте, этот спорт включает в себя еще и экстремальное закаливание, ныряние в воду в полном снаряжении, перетаскивание снаряжения на время в сильный ветер. Ну какой же обычный человек сейчас полезет в воду в сильный ветер и стылую погоду.

- В виндсерфинге есть куда силушку и удаль приложить, проявить все свои брутальные качества. Кто хочет и два гидрача наденет. Ведь солнца на Иссык_куле и зимой хватает. Здесь знаковое слово – ВЕТЕР! Все ждут Улана! И все разговоры об Улане. В свое время мы и соревнования на Иссык-куле начали проводить, в соответствии с требованиями Международной ассоциации. Людей было достаточно. Сейчас маловато. Кто-то повзрослел, кто-то уехал. Вот и хотим возродить спорт и тусовку – пригласить к гонкам молодых ребят. Ищем безбашенных, отчаянных, смелых. – признается Сергей Иванович.

Однажды довелось пролистать редкую книгу-пособие для виндсерферов, так вот запомнилось, что даже девушкам там рекомендуется запастись силушкой – норма подтягивания 40 раз! Так ли это?

- Все верно! Сила нужна, но пугаться не стоит. Когда человек к чему то стремиться у него все получается. Главное что надо принять, что виндсерфинг – спорт для сильных духом! Для тех кто готов накачивать не только силу, но и дух

А туристические фирмы проявляют интерес к такому красивому виду спорта?

- Вы знаете, да. Привозят иногда группы, включают в программу путешествий. Но люди приезжают незаинтересованные. Фотографируют не красоты и паруса, а самих себя на фоне. А сам виндсерфинг им не интересен, потому и хочется найти тех, кто целенаправленно бы приезжал на тренировки, пусть просто смотреть, любоваться, кому это важно и нужно. Но и от селферов тоже, как говорят есть толк. Кому надо тот на селф-фото увидит паруса!

Хотите заниматься виндсерфингом? Запишите телефон - 0555690123


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379954
Теги:
парусный спорт, Кыргызстан, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  