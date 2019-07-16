Комиссар Синьцзянского военного округа прибыл в Бишкек

Сегодня, 16 июня 2019 года, начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев принял Комиссара Синьцзянского военного округа генерал-лейтенанта Ли Вэй. Об этом сообщает управление информации, связям с общественностью и СМИ ГШ ВС КР.

По данным управления, в этот же день состоялись двусторонние встречи первого заместителя НГШ ВС КР полковника Н. Кирешеева и председателя Государственной пограничной службы КР полковника У. Шаршеева с делегацией Синьцзянского военного округа.

"В ходе встреч стороны подчеркнули положительную динамику развития двустороннего сотрудничества в военной области, а также необходимость дальнейшего развития взаимодействия оборонных ведомств.

Сторонами были отмечены успехи, достигнутые в области взаимного обмена визитами, подготовки военных кадров, военно-техническом сотрудничестве и проведении совместных мероприятий боевой и оперативной подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы ГШ ВС КР.