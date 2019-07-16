Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Комиссар Синьцзянского военного округа прибыл в Бишкек

149  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 16 июня 2019 года, начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев принял Комиссара Синьцзянского военного округа генерал-лейтенанта Ли Вэй. Об этом сообщает управление информации, связям с общественностью и СМИ ГШ ВС КР.

По данным управления, в этот же день состоялись двусторонние встречи первого заместителя НГШ ВС КР полковника Н. Кирешеева и председателя Государственной пограничной службы КР полковника У. Шаршеева с делегацией Синьцзянского военного округа.

"В ходе встреч стороны подчеркнули положительную динамику развития двустороннего сотрудничества в военной области, а также необходимость дальнейшего развития взаимодействия оборонных ведомств.

Сторонами были отмечены успехи, достигнутые в области взаимного обмена визитами, подготовки военных кадров, военно-техническом сотрудничестве и проведении совместных мероприятий боевой и оперативной подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы ГШ ВС КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379957
Теги:
визит, Китай, Генеральный штаб, Бишкек, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  