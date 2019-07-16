Процесс по делу Омурбека Текебаева не состоялся. Его отложили

Сегодня в Верховном суде должен был состояться слушание дела политика, экс-депутата ЖК Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако, заседание длилось всего несколько минут, после чего суд решил перенести заседание.

Слушание дела теперь состоится 21 августа.

По словам депутата ЖК от фракции "Ата-Мекен" Алмамбета Шыкмаматова, судебная коллегия перенесла заседание, чтобы ознакомиться с томами уголовного дела.

Напомним, суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам заключения, по обвинению в получении взятки. Основной свидетель этого дела, бывший депутат государственной Думы РФ Леонид Маевский, сейчас арестован в Москве по подозрению в вымогательстве. С самого начала сторонники лидера "Ата-Мекен" заявляли о политической подоплеке этого дела и настаивали на невиновности Омурбека Текебаева.

О помиловании социалиста просила экс-президент Роза Отунбаева, однако глава государства Сооронбай Жээнбеков отказал ей, объяснив, что помилования должен просить сам осужденный. Текебаев же категорически отказывается от помилования и намерен доказывать свою невиновность в судах. Такая возможность появилась, после того как Верховный суд принял в рассмотрение дело по вновь открывшимся обстоятельствам.