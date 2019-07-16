ГСИН: За полгода 12 осуждённых отказались от идей экстремистского толка

В Госслужбе исполнения наказаний Кыргызстана сегодня, 16 июля, состоялась коллегия по итогам деятельности за первое полугодие 2019 года, в которой приняли участие председатель ГСИН Мелис Турганбаев, его заместители, руководство Центрального аппарата, начальники учреждений и подразделений. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Согласно материалам коллегии, в целях оптимизации структуры центрального аппарата ГСИН проведены ряд организационно-штатных мероприятий:

- количество штатных единиц Центрального аппарата ГСИН сокращено на 16% для укрепления подведомственных подразделений ГСИН;

- для обеспечения работы Единого центра мониторинга и анализа создано Управление организации связи, автоматизации и информационно-технического обеспечения.

В целях полноценного функционирования Учебного центра ГСИН пересмотрена структура и в соответствии с концепцией вновь созданы Учебно-методический отдел, Кафедра специальных дисциплин и Кафедра правовых и гуманитарных дисциплин с преподавательским составом. Всего введено дополнительно 12 штатных единиц.

Кроме этого, в штаты колоний-поселений введены должности заместителя начальника по воспитательной работе и режиму, а также старшие инспектора в дежурную часть.

За 1 полугодие 2019 года оперативными аппаратами учреждений, а также совместно с соответствующими службами ОВД пресечен 21 факт попытки доставки в учреждения различных наркотических веществ, общий вес составил 10 116 гр.

В рамках проводимых воспитательно–разъяснительных мероприятий 12 осужденных отреклись от идей экстремистского и террористического толка.

Также на коллегии за низкие показатели в работе ротированы и понижены в должностях несколько начальников учреждений.

По итогам коллегии утвержден план мероприятий на второе полугодие 2019 года.