Жители Нарынского района выйдут на митинг с требованием закрыть рудник

Ситуация в Нарынском районе, где расположена золотодобывающее месторождение Солтон-Сары, становится все более напряженной. Местные жители планируют в самое ближайшее время выйти на митинг с требованием закрыть рудник и провести объективное расследование. Об этом редакции VB.KG рассказала глава ОО "Элет койкойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, вся Нарынская область готова протестовать.

- Вице-премьер-министр Боронов поручил местным властям создать комиссию для того, чтобы изучили ситуацию, провели анализы и урегулировали конфликт. Но нас такой расклад не устраивает. Народ опасается, что его попытаются обмануть, как и на Иссык-Куле пытались это сделать во время урановых митингов. Мы требуем от властей создать государственно-общественную комиссию, чтобы и наши активисты вошли в нее. Если бы такое требование мы не выставили бы на Иссык-Куле, то сейчас урановые рудники давно заработали бы. Мы не верим властям и поэтому будем защищать свои права и жизниЕсли правительство не прислушается к нашим требованиям, то люди будут требовать ее отставки, - сказала Алыйкулова.

Напомним, ранее в Нарынском районе Нарынской области вблизи золотодобывающего месторождения Солтон-Сары, которая разрабатывает компания Zhong Ji Mining COMPANI, начался падеж скота.

В Госветинспекции редакции VB.KG подтвердили, что в найденных тушах погибшего скота найдены следы мышьяка и нитрата. По словам специалистов-экологов, если отравление ядами затронуло почву и воду, потребуется серьезное обеззараживание территории. Тем более, что период полураспада этих веществ занимает определенное время

Согласно базе Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, китайский инвестор получил лицензию на разработку месторождения еще в феврале 2013 года. И у него неоднократно вспыхивали конфликты с местным населением.