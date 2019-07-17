В регионах Кыргызстана получить паспорт стало дешевле

В пилотном проекте до конца 2019 года снижена стоимость на оказание услуг мобильными группами на выездное документирование граждан для всех регионов. По сниженной стоимости 995 сом услугой могут воспользоваться жители городов Баткен, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия, Нарын, Талас, Токмок, Узген, в сёлах Базар-Коргон, Сокулук и Сузак. Для крупных городов Бишкек и Ош стоимость останется прежней в размере 1616 сом. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

По данным ведомства, снижение стоимости связано с целью эффективной работы процессов документирования и расширения доступа к услугам населения.

В Кыргызстане в каждой области функционируют мобильные Центры обслуживания населения. Услуги предоставляются на бесплатной основе гражданам следующей категории:

- ветераны Великой Отечественной войны;

- лица, проживающие в домах престарелых;

- инвалиды I (первой) группы;

- сироты и воспитанники детских домов

В выездное обслуживание входят консультирование, прием и оформление документов на обмен паспорта, по достижению 16 лет, при утере, готовые ID-карту или общегражданский паспорт доставляют по одному адресу. Также осуществляется регистрация адреса проживания (прописка).

Получить полную информацию по услугам и подать заявку на выездное документирование, можно позвонив в Call-центр ГРС 119 (звонок бесплатный для всех операторов связи).