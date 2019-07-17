Япония безвозмездно предоставляет Кыргызстану около 19 млн долларов

Правительство Японии приняло решение предоставить безвозмездную помощь в размере 302 млн. японских иен (приблизительно 2.8 млн долларов США) в рамках "Программы стипендий для развития человеческих ресурсов" (JDS) на 2019 японский финансовый год, а также 1 млрд 785 млн японских йен (приблизительно 16.5 млн долларов США) на реализацию "Проекта реконструкции моста через реку Урмарал на автодороге Талас – Тараз". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.

Сегодня, 17 июля 2019 года, в малом зале Министерства финансов КР состоится Церемония подписания Обменных Нот между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в КР господином Ямамура Ёсихиро и Министром финансов КР Бактыгуль Жеенбаевой.

Также, между Постоянным Представителем Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в КР господином НЭМОТО Наоюки и Министром финансов КР Бактыгуль Жеенбаевой будут подписаны Грантовые Соглашения, определяющие дальнейшую процедуру по реализации данного проекта.