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Активистка обвинила замминистра МИД в обмане

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- Екатерина Улитина
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Глава фонда ОО "Элет койгойу" Марипа Алыйкулова обвинила чиновника Министерства иностранных дел в обмане. Об этом редакции VB.KG рассказала она сама.

- Мне помогли организовать встречу с представителями МИД по вопросу возвращения наших соотечественников из Сирии в Кыргызстан. Вчера я пришла в Министерство, меня встретил замминистра. Он представился Азизом Маматовичем (Азизбек Маматович Мадмаров является заместителем министра иностранных дел). Мы поговорили, после чего он оставил мне свой номер телефона, чтобы мы могли обмениваться информацией. Я написала ему, скинула контакты советника посла Казахстана в Бишкеке и другие данные, однако он не ответил. Как выяснилось номер телефона, который он мне дал, принадлежит девушке из айыла, а не ему. Он просто меня обманул! Пока наши граждане пытаются вернуться домой и ищут любую возможность для этого, чиновники в Министерстве иностранных дел отгораживаются от них, стараются не замечать эту проблему, - сказала Алыйкулова.

Отметим, Марипа Алыйкулова выступает по многим вопросам. Самая известная ее акция - протест водителей против высоких штрафов за нарушения ПДД, организованная в мае этого года. Кроме того, она была участницей и одним из организаторов круглого стола, посвященного проблеме граждан Кыргызстана, находящихся в Сирии.


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URL: https://www.vb.kg/379978
Теги:
МИД, Сирия, Кыргызстан, Марипа Алыйкулова
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