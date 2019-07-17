Вечер памяти, посвященный годовщине Сталинградской битвы, прошел в Канте

В Русском центре Чуйской областной библиотеки, которая находится в Канте, собрались местные школьники и студенты, воспитанники центра детства "Гулзар", библиотекари Чуйской области и другие гости. С рассказом о том, какой ценой досталась победа советскому народу в этом одном из самых масштабных и кровавых сражений в истории человечества, выступил временно исполняющий обязанности заместителя командира российской авиационной базы ОДКБ "Кант" по военно-политической работе капитан Александр Якунин.

Как отметил замполит, Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Советские войска отстояли город, перешли в наступление, разгромили и захватили в плен крупные вражеские формирования во главе с фельдмаршалом Паульсом в первую очередь благодаря героизму и мужеству советских людей, сплоченности народов многонациональной страны, вставших на защиту своей Родины.

Один из героев, отдавших жизнь за освобождение Сталинграда, - кыргызстанец Чолпонбай Тулебердиев, стрелок 363-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта. Ему и еще десяти бойцами Красной Армии нужно было ликвидировать вражескую огневую точку, в зоне обстрела которой находилась речная переправа. Израсходовав весь запас гранат и получив ранение, Чолпонбай Тулебердиев бросился на амбразуру ДОТа и своим телом закрыл огневую точку врага. Благодаря этому товарищи Чолпонбая уничтожили весь состав вражеского пулеметного расчета. В результате советские войска продвинулись вперед. Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В Сталинградской битве участвовало немало кыргызстанцев. Это бесстрашный разведчик Василий Гостев, Асанхан Джумахматов, ставший после войны Народным артистом СССР, Герой Советского Союза Даир Асанов и многие другие.

О ходе крупнейшего сражения, его значении, о подвиге советских воинов участники встречи многое узнали из документального фильма, посвященного Сталинградской битве, который был предоставлен их вниманию.

Как сказал директор аналитического портала "Деловая Евразия" Павел Столяренко, на Западе предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны и принизить роль Советского Союза в разгроме фашисткой Германии. Чтобы молодое поколение знало, кто освободил нашу Родину от фашистских захватчиков, нужно чаще проводить такие встречи. Заведующая библиотекой из Новопокровки Галина Сергиенко, не откладывая в долгий ящик,

тут же предложила военнослужащим авиабазы "Кант" принять участие в организации совместных патриотических мероприятий.