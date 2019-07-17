Строительная компания из Японии готова взять на работу молодежь из Оша

Сегодня, 17 июля состоялась встреча вице-мэра Оша Нурбека Кадырова с делегацией Японской строительной компании "Шеунанизава" во главе с главным директором господином Изава. Об этом сообщает пресс-служба южной столицы.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности двустороннего сотрудничества в сфере образования и трудоустройства граждан в Японии.

По словам японской стороны, у кыргызстанцев, большую часть из которых могут составить жители юга, есть возможность трудоустроиться в Японии по четырем основным направлениям: социальная сфера, строительство, сфера гостиничного бизнеса и сфера IT-технологий.

"Мы хотим трудоустроить кыргызстанцев в Японии. Однако для этого им необходимо знать японский язык хотя бы на начальном уровне. Для этого на базе Ошского государственного педагогического института был открыт Центр японского образования. Кроме того, при институте есть социальный колледж, студенты которого также могут трудоустроиться в Японии после завершения учебы и обучения языку. Есть инициатива в течение трех лет создать порядка 3400 рабочих мест в Японии для кыргыстанцев. Большую часть из них могут составить жители юга. Кроме того, у студентов также есть возможность проходить стажировку и учебную практику в Японских учреждениях и предприятиях", - отмечено на встрече.

Также господин Изава добавил, что многие их тех студентов, которые обучались в Японии, в настоящее время работают в Кыргызстане в различных сферах, в том числе в сфере строительства.

Также стороны обсудили предложение провести дни японской культуры в Оше. В частности, поступила инициатива пригласить японских исполнителей на празднование Дня независимости республики в город Ош.

Вице-мэр Кадыров подчеркнул, что в Оше много любителей японского языка и развитие двусторонних отношений будет способствовать углублению изучения жителями города культуры японского народа.