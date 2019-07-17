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Определились противники Кыргызстана в отборе на ЧМ по футболу

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- Екатерина Улитина
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Определились страны с которыми сыграет сборная Кыргызстана за право попасть на основной этап Чемпионата мира по футболу и Кубка Азии.

Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре. Сборная Кыргызстана попала в группу F. Команда будет играть против команд Японии, Таджикистана, Мьянмы и Монголии.

Первый матч отборочного тура для сборной Кыргызстана назначен на 5 сентября. Команда проведет гостевую игру против сборной Мьянмы. Завершатся отборочные игры в июне 2020 года в Японии. Все игры пройдут в два круга: дома и в гостях.


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URL: https://www.vb.kg/379998
Теги:
спорт, футбол, чемпионат мира, Кыргызстан
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