Определились противники Кыргызстана в отборе на ЧМ по футболу

Определились страны с которыми сыграет сборная Кыргызстана за право попасть на основной этап Чемпионата мира по футболу и Кубка Азии.

Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре. Сборная Кыргызстана попала в группу F. Команда будет играть против команд Японии, Таджикистана, Мьянмы и Монголии.

Первый матч отборочного тура для сборной Кыргызстана назначен на 5 сентября. Команда проведет гостевую игру против сборной Мьянмы. Завершатся отборочные игры в июне 2020 года в Японии. Все игры пройдут в два круга: дома и в гостях.