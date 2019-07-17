Отборочные игры на ЧМ по футболу: "Есть все шансы пройти дальше"

Капитан Национальной сборной Кыргызстана Валерий Кичин прокомментировал итоги жеребьевки отборочных игр к Чемпионату мира и Кубку Азии. Футболист уверен, что у сборной Кыргызстана есть все шансы прорваться на следующие этапы.

Нам выпала хорошая группа, в которой есть все шансы пройти дальше. Всё будет зависеть от нас. Будем играть все игры только на победу. Сборная Японии считается фаворитом, но мы навяжем борьбу. Будем писать историю наших побед дальше! - заявил Кичин.

Напомним, сегодня после жеребьевки определились группы на отборочные игры для участия в Чемпионате мира и Кубке Азии. Сборной Кыргызстана предстоит провести 8 игр со сборными командами Японии, Мьянмы, Таджикистана и Монголии.