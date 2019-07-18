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Тренерам в КР на 50 % повысили зарплаты

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- ВБ
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Правительство Кыргызской Республики повысило на 50% заработную плату тренерам, на 20% - работникам учреждений физической культуры и спорта. Соответствующее решение подписал Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно принятому документу, увеличена заработная плата более 1500 тренерам и около 400 работникам учреждений физической культуры и спорта.

Необходимо отметить, что за последние годы был сделан большой скачок в развитии отечественной физической культуры и спорта. Так, достигнут исторический результат на 18-х Азиатских играх в 2018 году в городе Джакарта (Индонезия), где наши спортсмены впервые завоевали 20 медалей, 3 из которых золотые.

Кроме того, в 2018 году в первые в истории Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу завоевала путевку в финальную часть Кубка Азии по футболу, где в начале 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах своей уверенной игрой смогла выйти из группы и дойти до стадии плей-офф Кубка Азии. Вместе с этим выросло количество завоеванных медалей спортсменами с ограниченными возможностями здоровья.

Улучшение результатов спортсменов на международной спортивной арене – плоды упорной работы тренеров, спортсменов и работников учреждений физической культуры и спорта.

Учитывая труд тренеров, спортсменов и работников учреждений физической культуры и спорта Правительством КР принято решение по стимулированию отечественных тренеров и спортсменов к достижению высоких спортивных результатов на международной арене.

Вместе с тем Правительством КР принято решение "О внесении изменений в постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о стипендиях ведущим спортсменам КР" от 23 ноября 2018 года № 554".

Данный документ направлен на оптимизацию выплаты стипендий спортсменам, достигшим высокие результаты на международных соревнованиях.

Это станет стимулом для развития олимпийского резерва и обеспечит выплату стипендий:

- спортсменам, завоевавшим лицензии на Олимпийские и Паралимпийские игры (это позволит улучшить качество их подготовки к указанным соревнованиям);

- чемпионам и призерам Чемпионата мира по сурдлимпийским видам спорта;

- чемпионам и призерам Чемпионата мира и Кубка мира по паралимпийским видам спорта;

- чемпионам и призерам Международных соревнований категории А.

Для информации: Согласно Положению о стипендиях ведущим спортсменам КР размеры стипендий устанавливаются в зависимости от спортивных результатов, показанных спортсменами в течение календарного года, в пределах бюджетного финансирования уполномоченного государственного органа в сфере физической культуры и спорта и выплачиваются стипендиатам на ежемесячной основе.

Стипендии делятся по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта на 7 категорий, по национальным видам спорта - на 3 категории и по неолимпийским видам спорта - на 4 категории:

1) олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские виды спорта:

- I категория - 75,0 (семьдесят пять) тысяч сомов;

- II категория - 60,0 (шестьдесят) тысяч сомов;

- III категория - 50,0 (пятьдесят) тысяч сомов;

- IV категория - 40,0 (сорок) тысяч сомов;

- V категория - 30,0 (тридцать) тысяч сомов;

- VI категория - 20,0 (двадцать) тысяч сомов;

- VII категория - 10,0 (десять) тысяч сомов;

2) национальные виды спорта:

- I категория - 25,0 (двадцать пять) тысяч сомов;

- II категория - 20,0 (двадцать) тысяч сомов;

- III категория - 15,0 (пятнадцать) тысяч сомов;

3) неолимпийские виды спорта:

- I категория - 20,0 (двадцать) тысяч сомов;

- II категория - 15,0 (пятнадцать) тысяч сомов;

- III категория - 10,0 (десять) тысяч сомов;

- IV категория - 8,0 (восемь) тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/380007
Теги:
зарплата, правительство, спорт, тренер, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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