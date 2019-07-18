Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан примет чемпионат мира по бильярду -2019.

206  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спортсмены из более двух десятков стран соберутся на чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", приуроченный к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Об этом было заявлено в ходе видеомоста Москва – Бишкек – Минск – Нур-Султан – Кишинев, посвященного предстоящему событию. О нем с московской площадки рассказали директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Данияр Турусбеков (Кыргызстан) и исполнительный директор, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды (русский бильярд) Яков Фирсов.

От Кыргызстана участниками видеомоста стали вице-президент Международной конфедерации пирамиды (МКП) Ишенбек Джакыпбеков и трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту Каныбек Сагынбаев.

Как сообщил Данияр Турусбеков, чемпионат пройдет с 7 по 14 августа в Чолпон-Ате, организаторами его выступили Международная конфедерация пирамиды, ЕЭК, при содействии правительства Кыргызстана. Одной из целей этого масштабного мероприятия названа популяризация бильярда на пространстве ЕАЭС именно как евразийского вида спорта.

- В нынешнем году Евразийскому экономическому союзу исполняется пять лет и главами правительств наших стран была утверждена программа празднования этого юбилея. Один из пунктов ее – организация такого турнира. Бильярд выбран потому, что это всеми любимая игра на большом евразийском пространстве, в каждом государстве - члене ЕАЭС есть свой чемпион мира. Инициатива проведения турнира принадлежит председателю коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну. А на его встрече с президентом Международной конфедерации пирамиды Павлом Завальным было принято решение повысить статус турнира турнир до чемпионата мира. И - организовать его в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится с участием глав правительств государств ЕАЭС на побережье озера Иссык-Куль, - рассказал Данияр Турусбеков.

Он отметил, что такие соревнования уже проходили на берегу Иссык-Куля, и они надолго запомнились всем участникам. Вот и теперь всех нас ждет красивый праздник на берегу нашего прекрасного озер.

- Официальное признание пирамиды, как вида спорта, произошло недавно, наша организация была зарегистрирована в 2000 году. Мы пока не претендуем на охват всего мира, если взять другие виды бильярда, те же пул, снукер или карамболь, которым уже больше сотни лет. Но у нас есть спортсмены не только на постсоветском пространстве, в наших чемпионатах участвуют и представители Германии, Франции, Испании, Италии, США. Вот и в этот раз ожидаем участников из целого ряда стран, которые покажут свою игру - продолжил генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов.

- Подготовка к чемпионату идет полным ходом и мы сделаем все, чтобы провести его на самом высоком организационном и спортивном уровне,- дополнил его Ишенбек Джакыпбеков.

- Уже определен состав нашей сборной и мы предпримем все усилия, чтобы показать достойные результаты, - заявил Каныбек Сагынбаев.

В ходе моста было показано видеобращение президента Федерации бильярдного спорта России Павла Завального.

- Бильярд за время существования стал интернациональным видом спорта, и именно в странах ЕАЭС очень сильные его федерации. Для евразийской интеграции важны не только ее экономическая, но и культурная, спортивная составляющие. И русский бильярд, хоть и называется так, но по сути является евразийским, бильярдом нашего континента, - заявил он, подчеркнувший, что значение подобных соревнований непомерно в укреплении гуманитарного сотрудничества между странами и пожелал всем участникам предстоящего чемпионата успехов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380013
Теги:
бильярд, спорт, чемпионат мира, ЕАЭС, Кыргызстан, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  