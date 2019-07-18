Кыргызстан примет чемпионат мира по бильярду -2019.

Спортсмены из более двух десятков стран соберутся на чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", приуроченный к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Об этом было заявлено в ходе видеомоста Москва – Бишкек – Минск – Нур-Султан – Кишинев, посвященного предстоящему событию. О нем с московской площадки рассказали директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Данияр Турусбеков (Кыргызстан) и исполнительный директор, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды (русский бильярд) Яков Фирсов.

От Кыргызстана участниками видеомоста стали вице-президент Международной конфедерации пирамиды (МКП) Ишенбек Джакыпбеков и трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту Каныбек Сагынбаев.

Как сообщил Данияр Турусбеков, чемпионат пройдет с 7 по 14 августа в Чолпон-Ате, организаторами его выступили Международная конфедерация пирамиды, ЕЭК, при содействии правительства Кыргызстана. Одной из целей этого масштабного мероприятия названа популяризация бильярда на пространстве ЕАЭС именно как евразийского вида спорта.

- В нынешнем году Евразийскому экономическому союзу исполняется пять лет и главами правительств наших стран была утверждена программа празднования этого юбилея. Один из пунктов ее – организация такого турнира. Бильярд выбран потому, что это всеми любимая игра на большом евразийском пространстве, в каждом государстве - члене ЕАЭС есть свой чемпион мира. Инициатива проведения турнира принадлежит председателю коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну. А на его встрече с президентом Международной конфедерации пирамиды Павлом Завальным было принято решение повысить статус турнира турнир до чемпионата мира. И - организовать его в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится с участием глав правительств государств ЕАЭС на побережье озера Иссык-Куль, - рассказал Данияр Турусбеков.

Он отметил, что такие соревнования уже проходили на берегу Иссык-Куля, и они надолго запомнились всем участникам. Вот и теперь всех нас ждет красивый праздник на берегу нашего прекрасного озер.

- Официальное признание пирамиды, как вида спорта, произошло недавно, наша организация была зарегистрирована в 2000 году. Мы пока не претендуем на охват всего мира, если взять другие виды бильярда, те же пул, снукер или карамболь, которым уже больше сотни лет. Но у нас есть спортсмены не только на постсоветском пространстве, в наших чемпионатах участвуют и представители Германии, Франции, Испании, Италии, США. Вот и в этот раз ожидаем участников из целого ряда стран, которые покажут свою игру - продолжил генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов.

- Подготовка к чемпионату идет полным ходом и мы сделаем все, чтобы провести его на самом высоком организационном и спортивном уровне,- дополнил его Ишенбек Джакыпбеков.

- Уже определен состав нашей сборной и мы предпримем все усилия, чтобы показать достойные результаты, - заявил Каныбек Сагынбаев.

В ходе моста было показано видеобращение президента Федерации бильярдного спорта России Павла Завального.

- Бильярд за время существования стал интернациональным видом спорта, и именно в странах ЕАЭС очень сильные его федерации. Для евразийской интеграции важны не только ее экономическая, но и культурная, спортивная составляющие. И русский бильярд, хоть и называется так, но по сути является евразийским, бильярдом нашего континента, - заявил он, подчеркнувший, что значение подобных соревнований непомерно в укреплении гуманитарного сотрудничества между странами и пожелал всем участникам предстоящего чемпионата успехов.