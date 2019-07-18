Воду из Токтогулки сливают для полива полей - Расул Умбеталиев

Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев считает, что воду из Токтогульского водохранилища сливают в Казахстан или Узбекистан.

- Если Нацэнергохолдинг и ГКПЭН открыто заявляет об объеме выработанной электроэнергии, значит, возможно, производиться экспорт энергоносителя в соседние страны. Если нет экспорта, то значит "сливают" техническую воду, для полива сельскохозяйственных плантаций Узбекистана и Казахстана, - считает Расул Умбеталиев.

Свои выводы он сделал, изучая ежедневную статистику расхода воды и выработки электроэнергии на Токтогульском водохранилище. Эксперт заметил, что после визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Бишкек увеличился объем выработки электроэнергии и расход воды.

- С 1 июля по 12 июля резко увеличился расход воды из главного накопителя влаги 360-370 куб/сек., а выработка электроэнергии составила 34-36 млн. кВт/час. 12 июля 2019 г. Кыргызстан посетила делегация из Казахстана, во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. А с 13 июля расход воды вновь увеличился до 410-420 куб/сек., выработка

электроэнергии достигла 37-38 млн. кВт/час, - говорит Расул Умбеталиев.

Он подозревает, что информация о начале маловодного периода была спланированной акцией для проведения переговоров с соседними республиками об экспорте электроэнергии. Умбеталиев требует от Нацэнергохолдинга и Комитета по промышленности, энергетики и недропользования проводить открытую водно-энергетическую политику.

Отметим, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, со ссылкой на информацию от энергетиков сообщил, что в Кыргызстане начинается период маловодья. В связи с этим прекращен экспорт электроэнергии в другие страны.

В Кыргызстане большая часть электроэнергии вырабатывается на ГЭС, поэтому республика зависима от притока воды в водохранилища страны. Приток не бывает равномерным - периоды многоводных лет сменяются маловодьем.