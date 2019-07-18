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Вице-мэр Бишкека Азыгалиев проехался на подъемнике в подземном переходе

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Вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев проверил состояние подземного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса в Бишкеке, по ремонту которого у горожан имеются нарекания и замечания. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, вице-мэр лично проверил каждую деталь подъемников для нуждающихся горожан, справедливо заметив, что над ними не размещены пояснительные таблички о том, как ими пользоваться.

"Далее он проследовал внутрь самого подземного пешеходного перехода, где до сих пор не могут устранить проблему поврежденной гидроизоляции. Это стало причиной протекания потолка и в будущем может повлиять на сохранность основной несущей конструкции перехода.

Свои предложения озвучили и арендаторы торговых мест, которые ежедневно наблюдают то, с какими проблемами сталкиваются прохожие перехода. В частности, они выступили с просьбой установить видеокамеры и дополнительные поручни.

Вице-мэр потребовал от руководства управления капитального строительства в срочном порядке поднять всю документацию по реконструкции перехода, обратив особое внимание на гарантийные обязательства подрядчика. Подрядчику поручено в срочном порядке разместить пояснительные таблички для горожан о пользовании подъемниками. У.Азыгалиев потребовал до 1 августа текущего года устранить все замечания, выявленные факты и материалы недобросовестного исполнения обязанностей подрядчиками и сотрудниками передать в соответствующие правоохранительные органы", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/380031
Теги:
мэрия, нарушения, Бишкек, Кыргызстан, подземный переход, Улан Азыгалиев
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