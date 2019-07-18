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Шамиля Атаханова прямо с допроса отвезли в больницу

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- Бакыт Стамов
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Экс-вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов сегодня был вызван на допрос, однако он не был допрошен по причине плохого самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, сегодня Атаханов в 13:30 часов был вызван в Следственную службу МВД КР.

- Допросить Атаханова не удалось, так как ему стало плохо. По этой причине была вызвана машина скорой помощи. Шамиль Атаханов был доставлен в больницу.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.


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URL: https://www.vb.kg/380045
Теги:
МВД, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, больница, следствие
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