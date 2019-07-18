Шамиля Атаханова прямо с допроса отвезли в больницу

Экс-вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов сегодня был вызван на допрос, однако он не был допрошен по причине плохого самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, сегодня Атаханов в 13:30 часов был вызван в Следственную службу МВД КР.

- Допросить Атаханова не удалось, так как ему стало плохо. По этой причине была вызвана машина скорой помощи. Шамиль Атаханов был доставлен в больницу.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.