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Скончался сотрудник "Бишкекасфальтсервиса", которого сбила машина

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- ВБ
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Сотрудник МП "Бишкекасфальтсервиса", которого ранее сбила машина, после перенесённой операции скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным мэрии, это произошло позавчера, 16 июля.

"Стоит отметить, что работник городской службы при выполнении своих обязанностей соблюдал правила безопасности на дорогах", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июля, когда во время выполнения плановой работы на участке Абдрахманова-Скрябина был сбит сотрудник МП "Бишкекасфальтсервиса" К.З. 1974 года рождения.

Водитель, которым оказался молодой парень 1995 года рождения, в объяснительном письме указал, что отвлёкся на телефон и находился в трезвом состоянии.

Совпадение это или нет, но как раз на этом участке дороги в ночь с 4 на 5 июля неизвестный ударил пистолетом по голове сотрудника МП "Бишкекасфальсервиса".

Рабочие предприятия выполняли дорожные работы, когда к ним подъехал автомобиль Honda Fit. Нетрезвый водитель стал оскорблять рабочих и угрожать им пистолетом, в конце концов он ударил одного из сотрудника предприятия по голове и скрылся.

Пострадавший был доставлен в больницу с травмой головы.


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URL: https://www.vb.kg/380047
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, больница, ремонт дорог, мэрия
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