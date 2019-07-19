Крупнейший в ЕАЭС деловой форум "Евразийская неделя – 2019" пройдет в КР

Промышленники, предприниматели и активная молодежь Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вновь встретятся на одной площадке для обсуждения вопросов экономической интеграции и бизнес-сотрудничества IV Международный форум "Евразийская неделя – 2019" пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке с 25 по 27 сентября. Решение об этом принято на первом заседании Организационного комитета мероприятия. В качестве площадки выбрана государственная резиденция №1 "Ала-Арча", на которой происходят основные экономические и политические события Кыргызстана.

Как рассказали организаторы, в этом году форум пройдет под слоганом "ЕАЭС: Консолидация. Развитие. Сила".

"Повестка IV Международного форума "Евразийская неделя" ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о Союзе и обозначение новых векторов интеграции, на развитие сотрудничества с восточными зарубежными партнерами и создание экспортных возможностей, а также выработку мер по снижению уязвимости от мировой экономической турбулентности", – отметила член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии, председатель Организационного комитета IV Международного форума "Евразийская неделя" Вероника Никишина.

Программа форума предполагает организацию более 20 площадок по трем блокам. Это стратегический трек, включающий ключевые и перспективные направления развития ЕАЭС. Партнерский – здесь участники обсудят практические вопросы для бизнеса по основным отраслям, имеющим особую актуальность для Кыргызстана и ЕАЭС. В рамках молодежного трека пройдут Школа молодого лидера ЕАЭС, сессия-презентация вузов ЕАЭС, а также бизнес-игра и сессия по вопросам трудоустройства.

В этом году к участию в форуме приглашены Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, Вице-Премьер Республики Армения Мгер Григорян, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин, Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков, Первый заместитель Председателя правительства Российской Федерации – министр финансов Антон Силуанов, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, а также представители бизнеса и экспертного сообщества.

Особое место в "Евразийской неделе – 2019" займет выставка, которая будет посвящена сельскому хозяйству и пищевой промышленности. К участию в выставке приглашаются не только опытные производители, готовые делиться компетенцией, но и компании, которые только находятся в поиске бизнес-решений.

Напомним, Международный выставочный форум "Евразийская неделя" проводится уже четвертый год подряд. Результаты прошлых лет показали, что форум зарекомендовал себя как основное деловое мероприятие и площадка свободного обмена мнениями для представителей бизнес-сообщества, государственных структур и экспертного сообщества ЕАЭС и третьих стран.

Цель форума – представить всему миру возможности и потенциал стран ЕАЭС для выработки методологии и совместного формирования экономики. Площадка форума способствует развитию сети прямых B2B-контактов и привлечению компаний третьих стран в качестве потенциальных потребителей и инвесторов для создания конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции.