Ош и Уфа станут побратимами.

Перспективы расширения двусторонних отношений между Кыргызстаном и Республикой Башкортостан стали темой переговоров, которые провел в столице РБ городе Уфе Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов. Он принял здесь участие в работе Второго Международного экспортного форума "Время экспортировать", завершившегося 17 июля.

Форум собрал около 500 представителей 13 государств, в том числе Кыргызстана, их деловых кругов, а также руководителей федеральных органов власти Российской Федерации, ее субъектов, бизнес-сообществ. Ключевыми темами повестки дня стали расширение взаимного экспорта продукции агропромышленного комплекса и халяль-индустрии, защита интересов экспортеров и экспортно ориентированных организаций, равитие онлайн-торговли и другие.

В рамках форума Аликбек Джекшенкулова встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Хабировым, исполняющими обязанности заместителя премьер-министра правительства – руководителя аппарата Правительства РБ Илшатом Тажитдиновым, заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства Ильшатом Фазрахмановым, мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, президентом Торгово-промышленной палаты Тимуром Хакимовым. Как сообщили в посольстве КР в РФ, собеседники рассмотрели пути развития двустороннего кыргызско-башкирского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, перспективы укрепления межрегионального взазимодействия.

В частности, руководству Башкортостана были предложены к рассмотрению пакеты инвестиционных проектов, которые можно реализовать в Кыргызстане, информация по экспортному потенциалу КР в сфере сельского хозяйства, разработки и добычи полезных ископаемых. Стороны договорились проработать возможность установления прямого сотрудничества и подписания ряда договоров между Торгово-промышленными палатами обеих республик, создания в Кыргызстане совместного предприятия по производству птицы, установления побратимских отношений между городами Ош и Уфа, подписания рамочного соглашения с торгово-логистическим центром Уфы для содействия поставок кыргызской продукции в крупные торговые сети Башкортостана. Речь также шла об углублении сотрудничества между предпринимателями КР и РБ, формировании для этого совместного Делового совета.

Стоит отметить, что Башкортостан относится к числу российских регионов, с которым Кыргызстан активно взаимодействует в течение уже ряда лет. Под такое сотрудничества заложена основательная договорная база. Она укреплялась в ходе нескольких совместных экономических конференций, поочередно организовывавшихся то в Бишкеке, то в Уфе, а также по результатам двусторонних встреч, проходивших на различных уровнях вплоть до высшего.