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В Бишкеке водитель сбил столб и скрылся

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- ВБ
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Накануне,17 июля, в Бишкеке в результате наезда автомобиля была сбита опора уличного освещения на пересечении улиц Турусбекова и Сыдыкова. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия.

"Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями этой аварии, пожалуйста просим вас откликнуться и сообщить имеющуюся информацию по телефонам диспетчерской службы МП "Бишкексвет": 0312 46-30-89,57-63-51", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/380054
Теги:
ДТП, побег, уличное освещение, Бишкек, Кыргызстан
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