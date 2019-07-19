В Бишкеке водитель сбил столб и скрылся

Накануне,17 июля, в Бишкеке в результате наезда автомобиля была сбита опора уличного освещения на пересечении улиц Турусбекова и Сыдыкова. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия.

"Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями этой аварии, пожалуйста просим вас откликнуться и сообщить имеющуюся информацию по телефонам диспетчерской службы МП "Бишкексвет": 0312 46-30-89,57-63-51", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.