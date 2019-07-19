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В Ат-Баши стали оказывать налоговые услуги через "Единое окно"

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- ВБ
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Управление Государственной налоговой службы по Ат-Башинскому району Нарынской области перешло на новый формат работы – здесь заработал центр обслуживания налогоплательщиков "Единое окно". Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По данным ведомства, в официальном открытии "единого окна" приняли участие первый заместитель полномочного представителя Правительства КР в Нарынской области, аким Ат-Башинского района, руководство и сотрудники налогового органа, а также налогоплательщики.

"Теперь сотрудники налоговой службы в "Едином окне" будут предоставлять гражданам и налогоплательщикам весь комплекс налоговых услуг в одном месте – проводить процедуру регистрации налогоплательщиков, принимать декларации и отчеты по налогам и страховым взносам, выдавать патенты и страховые полиса, разного вида справки и т.д. Также в данном помещении будет находиться касса банка для уплаты необходимой суммы налогов и страховых взносов.

Работа "Единого окна" облегчает и существенно сокращает время граждан по исполнению ими налоговых обязательств.

Отметим, что в настоящее время "единое окно" действует в 44 налоговых органах. Помимо этого, подобные сервисные центры работают на крупных рынках и в торговых центрах, чтобы предпринимателям было удобно получать налоговые услуги на местах осуществления деятельности, без посещения налогового органа", - сообщает ГНС.


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URL: https://www.vb.kg/380055
Теги:
ГНС, единое окно, Нарынская область, Кыргызстан
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