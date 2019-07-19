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В России сняли фильм про Чингиза Айтматова.

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- Евгений Денисенко
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Московской киностудией "Аматус" снят новый документальный фильм о народном писателе Кыргызстана, классике мировой литературы Чингизе Айтматове. И уже очень скоро эта лента станет достоянием общественности.

- Сейчас завершается монтаж картины, выполняются коррекция звука, другие необходимые работы, - говорит продюсер "Аматуса" Григорий Нахапетов. – Надеемся, все это займет не больше месяца, после чего планируем провести в Москве премьерный показ. Пригласим на него почитателей творчества Айтматова, тех, кто помогал нам в этом проекте, а таких было немало, обязательно - представителей кыргызской диаспоры в Москве. Среди гостей надеемся увидеть и некоторых из тех, кто сам поделился в фильме воспоминаниями о нашем великом современнике.

По словам Нахапетова, он также знал Айтматова, познакомился с ним в 2006 году, на презентации его последней книги "Когда падают горы". С ним же поделился идеей снять документальную ленту о нем, получил одобрение, заверение в готовности помочь в такой работе. Ее планировалось выполнить к 80-летию автора "Джамили" и "Буранного полустанка". Но воплотиться в жизнь этим планам помешала неожиданная смерть писателя.

- Известие о смерти Чингиза Торекуловича потрясло меня, словно я родного человека потерял, - признается Нахапетов. – И все же спустя время, уже в 2012 году мы возобновили прерванную работу, сняли в преддверии 85-летия со дня рождения Айтматова фильм "Код Айтматова". Картину взял российский канал "Культура", уже не раз показывал ее. А потом мы решили обратиться к тому первоначальному проекту.

В новой ленте использованы и фрагменты из "Кода Айтматова". Но в целом это совершенно новая работа. Съемочная группа проводила ее в Москве, запечатлев, в том числе, открытие памятника Айтматову в декабре прошлого года, побывала в московских театрах, осуществивших постановку айтматовских повестей и романов, в Татарстане, откуда родом мать писателя и бережно чтут память о нем, его семье, в Казахстане и, понятное дело, в самом Кыргызстане. Сюда Григорий Нахапетов с командой приезжал несколько раз. В картину вошли кадры визита президентов Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова в Дом-музея Айтматова в Бишкеке, съемки в Русском драмтеатре имени Айтматова, КРСУ, студенты которого наизусть читали отрывки из произведений своего знаменитого соотечественника. По объективным обстоятельствам российским кинематографистам не удалось побывать на родине Айтматова, в селе Шекер, но выручили коллеги из "Кыргызфильма", предоставившие необходимый киноматериал. Интервью о писателе, знаковым для эпохи, дали, в том числе, его сестра Роза Айтматова, ректор КРСУ Владимир Нифадьев, а в России – спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев, другие известные люди, лично знавшие главного героя фильма.

В итоге материала набралось не на одну, а на две серии, по 52 минуты каждая. У первой уже существует название – "Восхождение", в ней рассказывается преимущественно о жизни и творчестве Айтматова. Вторая серия посвящена в основном его общественной деятельности, знаменитому Иссык-Кульскому форуму, другим айтматовским инициативам.

Киностудия "Аматус", по словам Нахапетова, сотрудничает с различными российскими телеканалами, в числе которых – Первый, НТВ, "Культура". Так что не исключено, что кто-то из них предоставит свой эфир для показа новой ленты. И уж, конечно, ее обязательно увидят жители Кыргызстана, заявляет продюсер "Аматуса".

На снимках: Григорий Нахапетов и ректор КРСУ Владимир Нифадьев на открытии памятника Чингизу Айтматову в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/380071
Теги:
кино, Россия, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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