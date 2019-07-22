Пловец из Кыргызстана завоевал первую лицензию на Олимпийские игры-2020

В рамках чемпионат мира по водным видам спорта член сборной команды Кыргызской Республики по плаванию Денис Петрашов завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

В ведомстве отмечают, что Денис сумел выполнить норматив в заплыве 100 метров брассом. В этой дистанции участвовали 87 спортсменов.

Отечественный спортсмен плыл в пятом заплыве и в нем был первым, а в общем зачете занял 28 место. Дистанцию он преодолел за 1 минуту 0,94 секунд. Для завоевания лицензии эту дистанцию надо было проплыть минимум за 1минуту 1,73 секунд.

Это первая лицензия отечественных спортсменов на Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония).

Напомним, что чемпионат мира по водным спорта проходит с 12 июля в городе Кванджу (Южная Корея) и продлится до 28 июля 2019 года.