По жалобе президенту сотрудников милиции начато служебное расследование

ГУВД Чуйской области начало служебное расследование из-за письма президенту, которое написали сотрудники Аламудунского РОВД. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Письмо милиционеров президенту было опубликовано в социальных сетях. В тексте письма милиционеры, якобы, жалуются Сооронбаю Жээнбекову, что вынуждены по 5-6 часов стоять без еды и воды, обеспечивая безопасность проезда президентского кортежа и кортежей других высокопоставленных чиновников.

"В связи с тем, что на оцепление нет официального разрешения, мы находимся вроде как и не на работе. Основные обязанности находятся на втором плане", - говорится в тексте письма.

Милиционеры просят главу государства перевести эту деятельность в официальное русло или отменить.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что одним из пунктов функциональных обязанностей сотрудников внутренних дел является обеспечение общественного порядка, безопасность личности и общества.

- Хотелось бы отметить, что охрану общественного порядка осуществляют сотрудники милиции всех районов и областей, а также города Бишкек. При этом сообщаем, что в ходе охраны общественного порядка первых лиц государства сотрудниками милиции охрану общественного порядка осуществляют на короткое время, а именно не более 3-4 часов в исключительных случаях таких как приезд высокопоставленных гостей из других стран во избежание каких либо правонарушений, а также преступлений охрана общественного порядка сотрудниками милиции время может продлиться. В настоящее время руководством ГУВД Чуйской области опубликованное письмо в социальных сетях взято на контроль. Для всестороннего и объективного рассмотрения всех доводов указанных в данном письме назначена служебное расследование, - прокомментировали в ГУВД Чуйской области.