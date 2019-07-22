Четыре кыргызских фильма сразятся за призы фестиваля "Серебряный Акбузат"

Четыре фильма, созданных отечественными кинематографистами, будут представлять Кыргызстан на IV Международном кинофестивале "Серебряный Акбузат", который с 24 по 27 августа пройдет в Уфе.

Отечественные картины на МКФ, проходящем в столице Башкортостана, заявлены сразу в двух секциях "Этническое и национальное кино" и "Социальное и мотивационное кино".

В первой секции и конкурсе полнометражных игровых фильмов за победу поборется лента Айбека Дайырбекова "Песнь древа". Соперники у нашей ленты достаточно сильные. В творческом состязании участвует несколько российских фильмов, картины из Индии, Индонезии, а также фильм франко-казахстанского производства "Олма Джон". Интересно, что главные роли в последней сыграли актер Азиз Бейшеналиев (сын Болота Бейшеналиева) и актриса Наташа Машкевич (уроженка Бишкека, давно живущая во Франции).

В новую секцию "Социальное и мотивационное кино", появившуюся на МКФ в этом году, отобрали три кыргызских фильма. Здесь в конкурсе полнометражных игровых фильмов представлена лента Бекзата Пирматова "Аврора". Кроме лент российского производства с ней посоревнуются фильмы из Ирана, Казахстана и Узбекистана. Еще две кыргызских картины заявлены в конкурсе документальных фильмов. Это "Жизнь прекрасна" Азамата Шаршенова и "Учитель" Ибадыллы Аджибаева. Этим кинопроизведениям предстоит состязаться с фильмами из России, Франции, Польши и Армении.

Оценят работы конкурсантов члены международного жюри. Наград у кинофестиваля много. Главная - "Серебрянный Акбузат". Это красивая статуэтка волшебного крылатого конь из башкирского народного эпоса.