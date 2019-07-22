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Когда в Бишкеке откроется Исторический музей? Ответ Минкультуры

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- Оксана Гут
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Уголовные дела по реконструкции Исторического музея никак не препятствуют его открытию. Об этом сегодня, 22 июля, на пресс-конференции заявил журналистам министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

- Ключи от всех программных приложений, по которым будет работать новое оборудование в музее, находятся у немецкой компании, проводившей ремонт. Как только мы выплатим ей оставшуюся сумму, то получим ключи, запустим технику и можно будет открывать музей, - отметил глава ведомства.

Цена вопроса – 225 тысяч евро. Министр культуры надеется, что деньги будут выделены скоро.

А пока же говорить о каких-то точных датах открытия преждевременно.

Напомним, Исторический музей в Бишкеке был закрыт на реконструкцию в марте 2016 года. Торжественное открытие обновленного здания переносилось несколько раз. В июле 2018 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по нерациональному использованию бюджетных средств при реконструкции музея.

Позже это дело объединили с растратами при реконструкции ипподрома на Иссык-Куле.

Следствие было завершено в мае этого года и передано в Первомайский районный суд Бишкека. Ущерб, который понесло государство по обоим эпизодам, по версии следствия, составляет более 240 млн сомов.

Обвинения были предъявлены бывшему премьер-министру Сапару Исакову и экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мире Карыбаевой и другим. Судебный процесс начался 25 июня.


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URL: https://www.vb.kg/380108
Теги:
коррупция, музей, Бишкек, культура, Кыргызстан, деньги, Азамат Жаманкулов, уголовное дело, Министерство культуры и туризма, Мира Карыбаева, Сапар Исаков
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