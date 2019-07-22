Данияр Акказиев: Кыргызстан все более интересен для бизнеса РФ.

О перспективах экономического сотрудничества между РФ и КР и участия в нем Российско-Кыргызского Делового Совета редакции VB.KG рассказал исполнительный директор РКДС Данияр Акказиев.

Данияр Ильясович, недавно, в марте, в Бишкеке состоялась очередная, уже восьмая по счету межрегиональная кыргызско-российская конференция. Она проходила под названием "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции" и собрала большое количество представителей деловых сообществ обеих стран. Участники смогли напрямую обсудить возможности налаживания такого партнерства, наметить новые совместные проекты, продолжить реализацию прежних. Как вы оцениваете результаты этого форума, участие в подготовке и проведении которого принимал, как и прежде, ваш совет?

- Напомню, что конференция проходила в период визита в Кыргызстан президента России Владимира Путина, что, конечно, придало особую актуальность состоявшемуся диалогу. Подводя его итоги, я бы выделил несколько, как мне представляется, ключевых моментов. Прежде всего, было отрадно видеть, что в такую совместную работу активно включились российские регионы. В Кыргызстан приехали делегации с Урала, Сибири, Кавказа, средней полосы России, Кавказа, других ее частей – со своими наработками и предложениями. Аналогичную высокую заинтересованность продемонстрировала и кыргызская сторона. РКДС организовал новую для данной конференции панель - питч-сессию инвестиционных проектов. Здесь бизнесмены обеих стран коротко представляли свои проекты, искали и находили точки для совместного приложения сил. Предметный разговор на интересующие темы происходил и на других мероприятиях конференции, в том числе в рамках биржы деловых контактов, где уже конкретизировались те или иные инициативы.

Какой характер они носят?

- Еще один важный момент – обсуждались проекты не только по поставке российского оборудования, включая энергетическое, сельскохозяйственное, удобрений, других видов продукции, но и по локализации производств, созданию предприятий полного цикла на территории Кыргызстана. То есть, налицо тот факт, что российские компании приходят на его рынок уже с готовыми решениями. Очень ответственно, комплексно подошла к представлению своих интересов и кыргызская сторона. Помимо предложений по привлечению инвестиций речь шла и о намерении создавать некие кластеры. Например, туристический, а также швейный на территории Ошской области. Это очень интересные проекты, уже не только для российских компаниям, но и для ее банков. Большой интерес к взаимодействию проявил и Евразийский банк развития, руководители которого также участвовали в форуме.

Приоритетом для всего постсоветского пространства сегодня является цифровизация экономики. На предыдущей такой конференции, которая проходила в июне прошлого года в Челябинске, как раз вы были модератором круглого стола "Развитие цифровой экономики". На нем рассматривались основные направления сотрудничества и в двустороннем формате, и в рамках Евразийского экономического союза, а также возможности участия российского бизнеса в реализации национального проекта цифровой трансформации Кыргызстана "Таза коом". Эта тема получила продолжение на дискуссиях в Бишкеке?

- Не только получила, но и подкрепляется конкретными делами. Одна из российских компаний уже участвует в реализации в Кыргызстане масштабной программы "Безопасный город". Сейчас начинается второй этап ее, подаются тендерные заявки и среди них – также от российской стороны. То есть, ее представители активно пытаются свои решения принести в эту сферу, одну из самых актуальных на сегодняшний день для Кыргызстана. И их опыт, думаю, может быть использован здесь, в том числе, при цифровой трансформации отраслей промышленности республики, создании центров обработки данных, развитии сферы электронных услуг и так далее.

В июне этого года в Москве, в здании Торгово-промышленной палаты РФ прошла совместная бизнес–конференции под названием "Кыргызстан: инструменты финансирования инвестиционных проектов". Одним из главных ее организаторов также выступил ваш Совет, а в числе участников были и руководители Российско-Кыргызского фонда развития. Он напомним, был учрежден в ноябре 2014 года на основе двустороннего межправительственного соглашения для содействия экономическому сотрудничеству между обеими странами, модернизации и развития кыргызской экономики, Россия вложила в его уставной капитал 500 миллионов долларов. Будут ли сотрудничать РКДС и РКФР?

- Они и ранее взаимодействовали, что обусловлено общностью задач, стоящих перед обеими структурами. Достаточно сказать, что первая презентация перед российским деловым сообществом этого фонда вскоре после его создания прошла при нашем содействии именно здесь, в Торгово-промышленной палате РФ. Мы организовали эту площадку для того, чтобы руководство РКФР могло напрямую рассказать российским бизнесменам о назначении последнего, о том, как он будет работать, какие преференции получат участники проектов, реализуемых фондом. К сегодняшнему дню им уже немало сделано во исполнение поставленных задач. Наработан хороший опыт, появились новые инструменты для взаимодействия. Наиболее активные кейсы пошли в последние два года, назрела необходимость проинформировать обо всем этом российских коллег, для чего и были приглашены представители РКФР. И их присутствие оказалось очень важным. Как показал предметный разговор, состоявшийся в конференции, существует дефицит информации о возможностях и перспективах фонда. Поэтому одной из главных договоренностей стало совместное преодоление такого информационного вакуума. Ну и, конечно, активное содействие проработке и реализации новых совместных проектов в различных сферах экономики.

В свое время РКДС заключал соглашения о сотрудничестве как с ведущими бизнес-объединениями РФ и КР, такими, как "Деловая Россия" и Кыргызско-Российский Экономический совет. Есть контакты?

- Одними из главных пунктов данных соглашений было взаимное информирование друг друга, обмен деловой информацией, проведение или участие в совместных мероприятиях. И это происходит. Но кыргызский рынок, могу сказать, в чем-то уникальный, здесь необходимо индивидуальное взаимодействие по конкретному проекту, с конкретным бизнесменом. Комплексно, автоматизировано идти сложно, приходится подчас по каждому проекту, что называется, в ручном режиме работать. Хочется, чтобы, в конце концов, это трансформировалось к комплексное взаимодействие. И для этого все и делается, чтобы отдельно взятый, может быть, даже небольшой проект масштабировать на более высокий уровень.

На каких площадках вы пересекаетесь с кыргызским бизнесом и где?

- Это и международные форумы, в том числе такие крупные, как, скажем, Петербургский экономический форум, и конференции в обеих странах, включая упомянутые межрегиональные, и взаимные бизнес-миссии, и поездки российских и кыргызских бизнесменов к другу. Используем и будем использовать все возможности.

А что представляет сегодня из себя сам Российско-Кыргызский Деловой совет?

- С российской стороны него входят уже более 40 компаний разного сектора, банков, бизнес–ассоциаций. Некоторые взаимодействуют и Российско-Кыргызским фондом развития. Надеюсь, недавняя конференция в Торгово-промышленной палате РФ придала новые импульсы сотрудничеству, в котором заинтересованы все стороны.

В свое время ваш совет реализовывал и гуманитарные проекты. РКДС способствовал переводу на кыргызский язык книги Святейшего Патриарха Кирилла "Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности", которую официально представили во время его визита в Кыргызстан в 2017 году. При поддержке совета, а также посольства Кыргызстана в России и Всероссийской библиотекой иностранной литературы имени Маргариты Рудомино в Москве увидел свет четырехтомник избранных сочинений Чингиза Айтматова – первое посмертное издание его произведений в России. Есть какие-то новые задумки?

- Помимо упомянутых вами проектов были и другие. Например, по поддержке молодых кыргызских режиссеров, продюсеров фильмов, для демонстрации их работ на российских кинофорумах, в частности, на ежегодном кинофестивале стран СНГ и Балтии "Киношок" в Анапе. Кинематографисты Кыргызстана выпускали очень хорошие картины, которые потом получали и международные награды. Но не всем хватало финансирования либо организационных возможностей, чтобы показывать их показать широкому, зарубежному зрителю. И мы старались прийти на помощь. Что касается планов на будущее, пока не могу сказать конкретно, но они, безусловно, есть. Их мы обсуждаем с нашими друзьями, партнерами и в России, и в Кыргызстане, это представители общественных, экспертных кругов, культурных, образовательных, религиозных, других организаций. Смотрим, чтобы очередная инициатива неизменно была интересной и актуальной, имела большой общественный эффект.

Возникают ли у РКДС проблемы при взаимодействии с кыргызскими партнерами?

- Всегда остается актуальным вопрос взаимной информированности. Об усилиях, которые предпринимаются на данном направлении, я уже упоминал. Также существовали и отчасти еще существуют сложности, связанные с правом собственности на хозяйствующие субъекты либо на землю в Кыргызстане. Что я имею в виду? Когда кыргызская компания выходит с инвестиционным предложением на российскую – о создании, приобретении предприятия, инвестировании его, то, случается, по факту оказывается, что вопросы собственности на эти объекты не прояснены, не определены, есть проблемные истории в том или ином конкретном случае. Но российский инвестор, вкладывая свою долю в совместный проект, хочет быть избавлен от каких-либо рисков для себя, которые, к сожалению, в данных ситуациях присутствуют.

А вообще насколько Кыргызстан интересен российскому бизнесу?

- Этот интерес с каждым годом все более возрастает, особенно, в контексте укрепления евразийской интеграции, в рамках Евразийского экономического союза. И Кыргызстан рассматривается партнерами уже не только как источник сырья, относительно недорогой рабочей силы, но и через призму возможности локализовать производство в самой республике. То, что в Кыргызстане сбалансированное инвестиционное законодательство, весьма выгодные ставки по основным видам налогов, низкие затраты на электроэнергию, ряд других полезных для сотрудничества факторов, не может не приниматься во внимание инвесторами, способствуют повышению такого интереса. Кроме того, как представляется, в условиях изменений, происходящих в последние годы в глобальной экономике, в связи с некоторыми ограничениями для России по работе с европейским рынками, рынки Азии, Центральноазиатского региона, включая Кыргызстан, их значение стали рассматриваться и оцениваться российской стороной по-новому.

Традиционный вопрос: что в планах?

- Главная задача нашего Совета остается неизменной – содействие налаживанию эффективных коммуникацияй между предпринимателями наших стран, создание механизмов защиты двусторонних инвестиций, оказание всесторонней поддержки интересным и перспективным проектам, прежде всего таким, в которых обе стороны выступают равноправными партнерами. Некоторые идеи, которые уже находятся в совместной проработке, в том числе с Российско-Кыргызским фондом развития, возникли и в ходе недавней бизнес-конференции в Торгово-промышленной палате РФ. Намечаются очередные двусторонние встречи, мероприятия. И, конечно же, представители нашего Российско-Кыргызского Делового Совета планируют принять участие в ежегодном международном форуме "Евразийская неделя", который, как планируется, пройдет в сентябре этого года, на сей раз - в Бишкеке.