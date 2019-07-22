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Завершено строительство сетей наружного освещения по улице Ибраимова

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- Оксана Гут
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В Бишкеке завершено строительство сетей наружного освещения на улице Ибраимова между Боконбаева и путепроводом. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

- Муниципальное предприятие "Бишкексвет" произвело копку траншеи для прокладки кабеля и для ямы под торшерные стойки. Также произведен монтаж кабеля и монтаж 12 торшерных стоек и 24 светильников. Теперь жители Свердловского района в этом квартале смогут спокойно гулять у себя, особенно в новой зоне отдыха на пересечении Ибраимова и Льва Толстого, прямо возле путепровода с обеих сторон. Работы почти завершены, - отмечают в муниципалитете.

Также отмечается, что продолжается масштабная реконструкция основных производственных площадей, а именно офисного помещения с прилегающими складскими помещениями и аварийно-диспетчерская служба.

Здание офисного помещения построено более 50-ти лет назад и находилось в плачевном состоянии, у сотрудников предприятия отсутствуют элементарные условия для полноценной деятельности.

Сейчас обустраивается ограждение территории с соответствующим контрольно-пропускным пунктом. Производится капитальный ремонт административного здания с облагораживанием прилегающей территории. А в служебных помещениях рабочего персонала будут построены раздевалки, душевые помещения, кухня и столовая. Полностью завершено строительство складских помещений, что позволит полностью исключить несанкционированный отбор материалов и усилить контроль за их сохранностью.

Параллельно ведутся работы по наведению порядка в аварийно-диспетчерской службе, там проведут ремонт здания и огородят территорию.


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URL: https://www.vb.kg/380115
Теги:
Бишкексвет, мэрия, строительство, Бишкек, Кыргызстан
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