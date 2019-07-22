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К Атамбаеву приехал замминистра МВД для разъяснительной беседы

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- Екатерина Улитина
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В резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше прибыл заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Информацию VB.KG подтвердила зампредседателя политсовета СДПК Кундуз Жлдубаева.

- Мирлан Каниметов приехал в Кой-Таш, чтобы поговорить о допросе экс-президента Алмазбека Атамбаева. По словам замминистра, следователи направили три повестки на допрос, но не получили ответа. Мы, в свою очередь, отметили, что ответы на повестки были отправлены сразу представителем экс-президента Сергеем Слесаревым. Мы считаем, что Алмазбек Атамбаев располагает неприкосновенностью и поэтому не может быть допрошен. Кроме того,сам экс-президент не раз говорил, что не пойдет на допросы, так как не хочет поддерживать правовое беззаконие власти, - сказала Кундуз Жолдубаева.

Стороны обменялись позициями и Мирлан Каниметов покинул резиденцию. Он приехал без повестки, лишь для того, чтобы провести разъяснительную работу.

Отметим, в июне Жогорку Кенеш принял постановление о снятии статуса экс-президента с Алмазбека Атамбаева. Бывший президент и его сторонники считают это решение незаконным и намерены обжаловать его в Конституционной палате.

Тем временем, правоохранительные органы проводят расследования, по которому намерены допросить Алмазбека Атамбаева. Бывший президент не приходит на допросы.


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URL: https://www.vb.kg/380116
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, Кыргызстан, экс-президент
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