В конфликте на границе с Таджикистаном пострадали 14 человек. Об этом VB.KG сообщи в Государственной пограничной службе.

По данным ведомства, ранения и травмы получили гражданские лица, сотрудники правоохранительных и силовых структур. Несколько человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.

- Сейчас ситуация в районе конфликта относительно спокойная. Перестрелка прекратилась ещё ночью. На место происшествия вылетел Глава ГПС Уларбек Шаршеев, - прокомментировали в пресс-службе ГПС.

Напомним, накануне 22 июля в приграничном районе с Таджикистаном произошёл конфликт. Жители анклава Ворух попытались установить флагшток на въезде в село. Жители Кыргызской села выступили против. Между ними завязалась ссора. Люди стали закидывать камнями друг друга, кто-то открыл огонь из охотничьего оружия.

Для урегулирования конфликта прибыли сотрудники милиции и пограничники.