При получении взятки в размере $1800 задержана сотрудница налоговой службы

Сотрудница налоговой службы по Ысык-Атинскому району вымогала денежные средства с предпринимательницы за "спокойное ведение бизнеса". Она задержана с поличным при получении взятки в сумме 1 800 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП при ПКР.

19 июля в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель гражданка Дж.Н. о принятии мер в отношении заведующей сектором управления Государственной налоговой службы по Ысык-Атинскому району Чуйской области К.Н., которая злоупотребляя своим должностным положением на протяжении длительного времени вымогает с заявительницы денежные средства в размере 200 тысяч сомов якобы за спокойное ведение бизнеса. При этом в случае отказа запугивала заявительницу проведением необоснованных проверок со стороны различных органов, а также неоднократно угрожала расправой.

Указанное заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.2 п.1 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

20 июля в ходе проведения соответствующих мероприятий сотрудниками ГСБЭП при ПКР, в одной из больниц города Кант (в связи с ухудшившимся здоровьем заявительницы) при получении денежных средств (взятки) в сумме 1 800 долларов США с поличным задержана заведующая сектором управления Государственной налоговой службы по Ысык-Атинскому району Чуйской области гражданка К.Н. и ее пособница в лице дочери А.Н.

По итогам принятых мер по подозрению в совершении преступления задержанные водворены в ИВС ГУВД города Бишкек.

Уважаемые предприниматели республики, ГСБЭП при ПКР сообщает, если вы стали жертвой вымогательств, незаконных поборов и необоснованных проверок со стороны должностных или иных лиц просим вас незамедлительно обратится в Финансовую полицию по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707.