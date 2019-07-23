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В РФ выявлены несколько поддельных паспортов и водительских прав граждан КР

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- Оксана Гут
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При содействии представительства МВД КР в России выявлены несколько фактов использования поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представительство МВД КР в РФ в целях выявления и пресечения фактов использования поддельных документов гражданина Кыргызской Республики на территории России взаимодействует, как с территориальными подразделениями ОМВД России, Москвы и Московской области, так и за ее пределами.

В июле 2019 года при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий были установлены следующие факты использования поддельных общегражданских паспортов (ID-card) и водительских удостоверений граждан КР на территории России:

- Граждане Кыргызской Республики М.Ш. 1985 года рождения, уроженец Ак-Суйского района, Ыссык-Кульской области и Б.Ж. 1997 года рождения, уроженец Ыссык-Атинского района, Чуйской области, пребывая на территории Москвы и Московской области, при неизвестных обстоятельствах потеряли документы. С целью восстановления утерянных документов они незаконно приобрели для себя поддельные документы у неустановленных лиц, которые за определенное вознаграждение изготовили общегражданский паспорт (ID-card) и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики. После приобретения поддельных документов со своими данными вышеуказанные граждане в целях заработка занимались частным извозом (такси).

А также граждане из соседних республик - Т.С. 1995 года рождения и А.И. 1984 года рождения с целью облегчения пребывания и занятия трудовой деятельностью на территории России в неустановленное время договорились с неустановленными лицами, которые за определенное вознаграждение изготовили поддельные общегражданские паспорта (ID-card) и водительские удостоверения гражданина Кыргызской Республики. После незаконного приобретения поддельных документов с чужими персональными данными вышеуказанные лица использовали документы в целях заработка и занимались частным извозом (такси), - говорится в сообщении.

По всем вышеуказанным фактам, проведены соответствующие экспертизы, согласно справкам об исследовании экспертно-криминалистическими центрами территориальных ОМВД России, изъятые документы гражданина Кыргызской Республики были изготовлены способом цветной струйной печати. Тем самым в действиях вышеуказанных граждан предусмотрены признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа).

В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к изготовлению поддельных документов граждан Кыргызской Республики.

Представительство МВД КР в РФ настоятельно рекомендует своим гражданам, не нарушать законодательство страны пребывания, а также избегать мошенников и посредников, которые предлагают нелегальные посреднические услуги, такие как оформление и продление регистрации, оформление различных доверенности заверенные нотариусами, получение различных справок государственных учреждений и продажи авиабилетов, которые в последствии оказываются поддельными, в связи с чем необходимо требовать кассовые чеки об оплате оказываемой услуги.

Прибегая к таким услугам, как использование поддельных документов граждане сами идут на преступление. Незнание закона не освобождает от уголовной ответственности, заключают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/380128
Теги:
МВД, паспорт, подделка, Россия, трудовая миграция, уголовная ответственность, Кыргызстан
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