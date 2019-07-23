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В Минэкономики назначен новый заместитель

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 23 июля в Большом зале Министерства экономики КР руководитель Аппарата Правительства Самат Кылжыев и министр Санжар Муканбетов представили коллективу нового заместителя министра Султана Ахматова.

Распоряжение о назначении Султана Ахматова накануне, 22 июля, подписал премьер-министр  Мухаммедкалый Абылгазиев.

В Министерстве экономики отмечают, что Султан Ахматов имеет большой опыт работы на государственной службе, от рядового специалиста до заместителя министра в сфере экономики и финансов.

В разные годы работал начальником отдела инвестиционных займов и грантов Государственного комитета КР по иностранным инвестициям и экономическому развитию, заведующим отделом координации помощи Управления координации помощи Министерства экономики и финансов КР, начальником управления стратегии помощи, заместителем министра Министерства экономического развития и торговли КР, директором Государственной инспекции по метрологическому надзору, директором Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР.

Напомним, прежний заместитель министра Эльдар Абакиров вчера был освобожден от должности в связи с переходом на новую работу.


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URL: https://www.vb.kg/380130
Теги:
Минэкономики, назначение, Кыргызстан
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