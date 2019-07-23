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МВД КР: Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная

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- Оксана Гут
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Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная. Милиция проводит разъяснительную работу среди населения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

- Очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 22 июля 2019 года примерно в 17.30 часов. Жители таджикского села Ворух Исфаринского района хотели установить флагштоки на месте, где раньше была надпись: "Ак-Сай". Это возмутило граждан Кыргызстана. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями, стрелять из огнестрельного оружия. В результате пострадали 14 человек. Среди пострадавших есть сотрудники милиции и пограничной службы. Так, согласно приказу начальника УВД Баткенского района полковника милиции Аскарбека Аширалиева, в целях урегулирования конфликта личный состав УВД Баткенского района был поднят по тревоге. Примерно в 19-30 ситуация обострилась, а также одна из сторон применила оружие, пострадавшие были доставлены в больницу Баткена, - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники УВД Баткенского района среди населения проводят усиленную разъяснительную работу.

Вышеуказанный факт зарегистрирован ЕРПП УВД Баткенского района, проводятся необходимые следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/380134
Теги:
граница, погибшие, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие, МВД
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