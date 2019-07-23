В Бишкеке намерено подожгли Ботанический сад им. Э.Гареева (видео)

В соцсетях появилось видео с пылающим Ботаническим садом им. Э. Гареева, что находится в Бишкеке по улице Ахунбаева. Очевидцы пишут, что произошел пожар.

Однако, как сообщила VB.KG исполняющая обязанности директора НИИ "Ботанический сад им. Э. Гареева" НАН КР Гулайым Донбаева, это контролируемый поджег сухотравия.

- В прошлом году мы тоже применяли такие меры, чтобы предотвратить неконтролируемые пожары в жаркую погоду. Мы заранее обратились с письмом в МЧС, так что действия согласованы. Сейчас на месте дежурит пока один пожарный расчет и около 10 сотрудников пожарной службы. Территория с сорным сухотравием очень большая, планируем сжечь его весь, - отметила Донбаева.