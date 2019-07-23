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Президента предупредили о последствиях конфликта на границе

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- Екатерина Улитина
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Встреча глав Кыргызстана и Таджикистана Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона состоится несмотря на конфликт, который произошел на приграничной территории двух республик. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Шерадил Бактыгулов.

Он уверен, что столкновение местных жителей не должно помешать президентам провести намеченные переговоры по вопросам границы.

- Переговоры не сорвутся. Наоборот сложившаяся ситуация подчеркивает важность предстоящей встречи. Очевидно, что ситуация не терпит отлагательств и проблему нужно решать как можно быстрее. Конфликты с применением оружия со стороны гражданских лиц - это серьезный знак для властей обеих республик, демонстрирующий, что опасность ситуации, - предупреждает Шерадил Бактыгулов.

Политолог отметил, что если первые лица страны не продемонстрируют заинтересованность в скорейшем решении конфликта, начнется его новый виток, возможно с удвоенной силой.

- Родственники и друзья погибшего и пострадавших людей могут начать мстить, и маховик конфликта раскрутится с новой силой. Он может вспыхнуть из-за любой бытовой проблемы. Но, чем дольше не замечать такие вопросы, тем радикальнее будут настроения местных жителей, тем сильнее будет накапливаться недовольство. В какой-то момент оно будет направлена уже не на соседей, а на руководителей своих стран, - заключил он.

Напомним, 22 июля между жителями таджикского анклава Ворух и кыргызского села Ак-Сай вспыхнул конфликт. По данным Государственной пограничной службы КР стычка началась из-за того, что граждане Таджикистана установили указатель с надписью "Ворух" и флаг Таджикистана на месте, где раньше был указатель кыргызского села. Власти Таджикистана придерживаются другой позиции: люди готовились к встречи президента Эмомали Рахмона и повесили флаг, а кыргызстанцы прошли на их территорию и устроили провокацию. В результате конфликта травмы и огнестрельные ранения получили 14 человек, в том числе силовики. Более 10 человек пострадали со стороны Таджикистана, сообщается об одном погибшем жителе Воруха. Последние недели перед конфликтом Кыргызстан и Таджикистан готовились к проведению переговоров глав республик.

Отметим, на границе Кыргызстана и Таджикистана регулярно вспыхивают подобные конфликты из-за несогласованных участков государственной границы.


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URL: https://www.vb.kg/380136
Теги:
президент, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Шерадил Бактыгулов, Эмомали Рахмон
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Комментарии
Федот
23.07.2019, 13:55

Уверен на встрече главы двух стран решат вопрос с границей раз и навсегда. А народ будет жить в мире и согласии.

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